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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-disisleri-bakanligi-batili-teknoloji-devleri-ukraynali-telefon-dolandiricilarina-destek-1108903777.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı teknoloji devleri Ukraynalı telefon dolandırıcılarına destek sağladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı teknoloji devleri Ukraynalı telefon dolandırıcılarına destek sağladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri ile Microsoft, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin Ukrayna merkezli suç... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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rusya dışişleri bakanlığı
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dolandırıcılık
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna merkezli telefon dolandırıcılarının faaliyetleri ve bu yapay organizasyonlara sağlanan dış destekler hakkında açıklamalarda bulundu.Moskova'nın henüz 2020 ve 2021 yıllarında Ukrayna topraklarındaki dolandırıcılık faaliyetlerinin artışına ilişkin İnterpol'ü bilgilendirdiğini belirten Rus diplomat, Batılı ülkelerin Rusya'yı hedef alan bu suç unsurlarını görmezden gelmeyi tercih ettiğini ifade etti.Sözcü Zaharova değerlendirmesinde, “ABD, Hollanda, Estonya ve Almanya'nın yanı sıra Microsoft, Google ve Meta gibi Amerikalı IT devlerinin, Ukrayna'daki çağrı merkezlerinin yasa dışı faaliyetlerini desteklemeyi sürdürdüğü bir sır değil. Bu aktörler, ülkemizin altyapısını hedef alan söz konusu kriminal yapılara finansal ve teknolojik yardım sağladı” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki dolandırıcılık odaklı çağrı merkezlerinin Ukraynalı yetkililer ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanları tarafından koordine edildiğini belirtti. Söz konusu merkezlerin yıllık gelirinin milyarlarca doları bulduğunu kaydeden Lyubinskiy, elde edilen kaynağın askeri ihtiyaçlara aktarıldığını ve Kiev yönetimi bürokratlarına finansman sağladığını iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/ukraynali-muhalif-medvedcuk-cekya-ve-slovakya-ukrayna-catismasinin-icine-cekiliyor-1108902017.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, dolandırıcılık, ukrayna, abd, meta, microsoft, google
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, dolandırıcılık, ukrayna, abd, meta, microsoft, google

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı teknoloji devleri Ukraynalı telefon dolandırıcılarına destek sağladı

11:38 21.09.2026 (güncellendi: 11:39 21.09.2026)
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Sputnik / Sergey Guneyev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri ile Microsoft, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin Ukrayna merkezli suç örgütlerine teknolojik ve finansal yardım sağladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna merkezli telefon dolandırıcılarının faaliyetleri ve bu yapay organizasyonlara sağlanan dış destekler hakkında açıklamalarda bulundu.
Moskova'nın henüz 2020 ve 2021 yıllarında Ukrayna topraklarındaki dolandırıcılık faaliyetlerinin artışına ilişkin İnterpol'ü bilgilendirdiğini belirten Rus diplomat, Batılı ülkelerin Rusya'yı hedef alan bu suç unsurlarını görmezden gelmeyi tercih ettiğini ifade etti.
Sözcü Zaharova değerlendirmesinde, “ABD, Hollanda, Estonya ve Almanya'nın yanı sıra Microsoft, Google ve Meta gibi Amerikalı IT devlerinin, Ukrayna'daki çağrı merkezlerinin yasa dışı faaliyetlerini desteklemeyi sürdürdüğü bir sır değil. Bu aktörler, ülkemizin altyapısını hedef alan söz konusu kriminal yapılara finansal ve teknolojik yardım sağladı” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki dolandırıcılık odaklı çağrı merkezlerinin Ukraynalı yetkililer ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanları tarafından koordine edildiğini belirtti. Söz konusu merkezlerin yıllık gelirinin milyarlarca doları bulduğunu kaydeden Lyubinskiy, elde edilen kaynağın askeri ihtiyaçlara aktarıldığını ve Kiev yönetimi bürokratlarına finansman sağladığını iddia etti.
Ukraine's opposition politician Viktor Medvedchuk gives an interview to Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
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