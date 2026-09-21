https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-disisleri-bakanligi-batili-teknoloji-devleri-ukraynali-telefon-dolandiricilarina-destek-1108903777.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı teknoloji devleri Ukraynalı telefon dolandırıcılarına destek sağladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı teknoloji devleri Ukraynalı telefon dolandırıcılarına destek sağladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri ile Microsoft, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin Ukrayna merkezli suç... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T11:38+0300
2026-09-21T11:38+0300
2026-09-21T11:39+0300
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dolandırıcılık
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna merkezli telefon dolandırıcılarının faaliyetleri ve bu yapay organizasyonlara sağlanan dış destekler hakkında açıklamalarda bulundu.Moskova'nın henüz 2020 ve 2021 yıllarında Ukrayna topraklarındaki dolandırıcılık faaliyetlerinin artışına ilişkin İnterpol'ü bilgilendirdiğini belirten Rus diplomat, Batılı ülkelerin Rusya'yı hedef alan bu suç unsurlarını görmezden gelmeyi tercih ettiğini ifade etti.Sözcü Zaharova değerlendirmesinde, “ABD, Hollanda, Estonya ve Almanya'nın yanı sıra Microsoft, Google ve Meta gibi Amerikalı IT devlerinin, Ukrayna'daki çağrı merkezlerinin yasa dışı faaliyetlerini desteklemeyi sürdürdüğü bir sır değil. Bu aktörler, ülkemizin altyapısını hedef alan söz konusu kriminal yapılara finansal ve teknolojik yardım sağladı” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki dolandırıcılık odaklı çağrı merkezlerinin Ukraynalı yetkililer ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanları tarafından koordine edildiğini belirtti. Söz konusu merkezlerin yıllık gelirinin milyarlarca doları bulduğunu kaydeden Lyubinskiy, elde edilen kaynağın askeri ihtiyaçlara aktarıldığını ve Kiev yönetimi bürokratlarına finansman sağladığını iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/ukraynali-muhalif-medvedcuk-cekya-ve-slovakya-ukrayna-catismasinin-icine-cekiliyor-1108902017.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, dolandırıcılık, ukrayna, abd, meta, microsoft, google
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, dolandırıcılık, ukrayna, abd, meta, microsoft, google
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı teknoloji devleri Ukraynalı telefon dolandırıcılarına destek sağladı
11:38 21.09.2026 (güncellendi: 11:39 21.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri ile Microsoft, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin Ukrayna merkezli suç örgütlerine teknolojik ve finansal yardım sağladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna merkezli telefon dolandırıcılarının faaliyetleri ve bu yapay organizasyonlara sağlanan dış destekler hakkında açıklamalarda bulundu.
Moskova'nın henüz 2020 ve 2021 yıllarında Ukrayna topraklarındaki dolandırıcılık faaliyetlerinin artışına ilişkin İnterpol'ü bilgilendirdiğini belirten Rus diplomat, Batılı ülkelerin Rusya'yı hedef alan bu suç unsurlarını görmezden gelmeyi tercih ettiğini ifade etti.
Sözcü Zaharova değerlendirmesinde, “ABD, Hollanda, Estonya ve Almanya'nın yanı sıra Microsoft, Google ve Meta gibi Amerikalı IT devlerinin, Ukrayna'daki çağrı merkezlerinin yasa dışı faaliyetlerini desteklemeyi sürdürdüğü bir sır değil. Bu aktörler, ülkemizin altyapısını hedef alan söz konusu kriminal yapılara finansal ve teknolojik yardım sağladı” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki dolandırıcılık odaklı çağrı merkezlerinin Ukraynalı yetkililer ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanları tarafından koordine edildiğini belirtti. Söz konusu merkezlerin yıllık gelirinin milyarlarca doları bulduğunu kaydeden Lyubinskiy, elde edilen kaynağın askeri ihtiyaçlara aktarıldığını ve Kiev yönetimi bürokratlarına finansman sağladığını iddia etti.