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Rusya Devlet Duması seçimleri için İstanbul’da sandık kuruldu
Rusya Devlet Duması seçimleri için İstanbul’da sandık kuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Federal Meclisi 9. Dönem Devlet Duması milletvekili seçimleri kapsamında, Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları İstanbul’da kurulan sandıkta... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nin alt kanadı Devlet Duması’nın 9. Dönem milletvekillerini belirlemek üzere yürütülen seçim süreci kapsamında, İstanbul’da oy verme işlemi başladı.Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu binasında kurulan seçim sandığı, yerel saatle 08.00 itibarıyla seçmenlerin kullanımına açıldı. Oy verme işlemlerinin akşam saat 20.00’ye kadar kesintisiz devam edeceği bildirildi.Seçim yetkililerinden alınan bilgiye göre, 18 yaşını doldurmuş tüm Rusya Federasyonu vatandaşları sandık başına giderek oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Başkonsolosluk binasına gelen vatandaşların yoğun katılım gösterdiği ve oy verme sürecinin düzenli bir şekilde ilerlediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/harkovda-cemberi-daraltan-rus-gucleri-lojistik-altyapi-ve-muhimmat-depolarini-vurdu-1108887530.html
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rusya, türkiye, i̇stanbul, duma seçimleri
rusya, türkiye, i̇stanbul, duma seçimleri
Rusya Devlet Duması seçimleri için İstanbul’da sandık kuruldu
15:00 20.09.2026 (güncellendi: 15:01 20.09.2026)
Rusya Federasyonu Federal Meclisi 9. Dönem Devlet Duması milletvekili seçimleri kapsamında, Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları İstanbul’da kurulan sandıkta oylarını kullanmaya başladı.
Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nin alt kanadı Devlet Duması’nın 9. Dönem milletvekillerini belirlemek üzere yürütülen seçim süreci kapsamında, İstanbul’da oy verme işlemi başladı.
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu binasında kurulan seçim sandığı, yerel saatle 08.00 itibarıyla seçmenlerin kullanımına açıldı. Oy verme işlemlerinin akşam saat 20.00’ye kadar kesintisiz devam edeceği bildirildi.
Seçim yetkililerinden alınan bilgiye göre, 18 yaşını doldurmuş tüm Rusya Federasyonu vatandaşları sandık başına giderek oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Başkonsolosluk binasına gelen vatandaşların yoğun katılım gösterdiği ve oy verme sürecinin düzenli bir şekilde ilerlediği kaydedildi.