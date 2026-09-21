https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/paramount-warner-bros-birlesmesinde-kritik-esik-asildi-110-milyar-dolarlik-satin-alma-1108915590.html
Paramount-Warner Bros birleşmesinde kritik eşik aşıldı: 110 milyar dolarlık satın alma
Paramount-Warner Bros birleşmesinde kritik eşik aşıldı: 110 milyar dolarlık satın alma
Sputnik Türkiye
Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi yaklaşık 110 milyar dolara satın alma planına karşı dava açan California ve 11 eyaletle uzlaşmaya vardı.
2026-09-21T18:58+0300
2026-09-21T18:58+0300
2026-09-21T18:58+0300
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Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi (WBD) yaklaşık 110 milyar dolara satın alma planına karşı dava açan California ve 11 eyaletle uzlaşmaya vardı.Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak, uzlaşmanın birleşmenin tamamlanmasının önündeki "son büyük engellerden birini ortadan kaldırdığını" belirtti.Anlaşma kapsamında, birleşme sonrasında CNN ve CBS'nin haber operasyonlarının "editoryal bağımsızlığını gözetmek üzere bağımsız yayın kurulları oluşturulması" planlanıyor. Paramount'ın yılda 30 film vizyona sokma taahhüdünü yerine getirmemesi halinde ise eksik kalan her film için 30 milyon dolar ceza uygulanacak.Paramount, Warner Bros. Discovery ve California Başsavcısı Rob Bonta'nın ofisi, Reuters'ın uzlaşmaya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.12 eyalet birleşmeye karşı dava açmıştıCalifornia'nın öncülük ettiği 12 eyalet, Temmuz ayında Paramount'ın Warner Bros. Discovery'yi satın almasını engellemek amacıyla dava açmıştı.Eyalet başsavcıları, birleşmenin film ve televizyon sektörlerinde rekabeti azaltacağını ve Paramount-Warner yapısının fiyatları artırabilecek ölçüde büyük bir medya şirketine dönüşeceğini savunmuştu.Hollywood'u değiştirecek mi?Birleşmenin tamamlanması halinde Paramount Skydance ve Warner Bros. Discovery'nin film, televizyon, dijital yayın ve haber alanındaki varlıkları aynı çatı altında toplanacak.Bu yapı içerisinde Paramount Pictures, Warner Bros., HBO Max, Paramount+, CNN ve CBS News gibi Hollywood ve medya sektörünün önde gelen markaları aynı şirket bünyesinde bulunacak.Şirketler, birleşmenin Netflix ve Disney gibi büyük teknoloji ve eğlence şirketleriyle rekabet edebilecek daha güçlü bir medya grubu oluşturacağını savunuyor.Öte yandan anlaşma, ABD'de medya sahipliğinin daha fazla yoğunlaşmasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Reuters'a göre birleşme, Hollywood'un film, televizyon, yayıncılık ve haber sektörlerinde gücün daha az sayıda şirketin elinde toplanması konusunda yeni sorular doğuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/paramount-netflixin-teklifini-artirarak-warner-bros-icin-1084-milyar-dolar-teklif-etti-1101633715.html
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warner bros, paramount pictures, hollywood, haberler, california
warner bros, paramount pictures, hollywood, haberler, california
Paramount-Warner Bros birleşmesinde kritik eşik aşıldı: 110 milyar dolarlık satın alma
Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi yaklaşık 110 milyar dolara satın alma planına karşı dava açan California ve 11 eyaletle uzlaşmaya vardı. Anlaşma, Hollywood'un en büyük medya birleşmelerinden birinin önündeki hukuki engellerden birini kaldırırken, CNN ve CBS için bağımsız yayın kurulları oluşturulmasına ilişkin taahhütleri içeriyor.
Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi (WBD) yaklaşık 110 milyar dolara satın alma planına karşı dava açan California ve 11 eyaletle uzlaşmaya vardı.
Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak, uzlaşmanın birleşmenin tamamlanmasının önündeki "son büyük engellerden birini ortadan kaldırdığını" belirtti.
Anlaşma kapsamında, birleşme sonrasında CNN ve CBS'nin haber operasyonlarının "editoryal bağımsızlığını gözetmek üzere bağımsız yayın kurulları oluşturulması" planlanıyor. Paramount'ın yılda 30 film vizyona sokma taahhüdünü yerine getirmemesi halinde ise eksik kalan her film için 30 milyon dolar ceza uygulanacak.
Paramount, Warner Bros. Discovery ve California Başsavcısı Rob Bonta'nın ofisi, Reuters'ın uzlaşmaya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.
12 eyalet birleşmeye karşı dava açmıştı
California'nın öncülük ettiği 12 eyalet, Temmuz ayında Paramount'ın Warner Bros. Discovery'yi satın almasını engellemek amacıyla dava açmıştı.
Eyalet başsavcıları, birleşmenin film ve televizyon sektörlerinde rekabeti azaltacağını ve Paramount-Warner yapısının fiyatları artırabilecek ölçüde büyük bir medya şirketine dönüşeceğini savunmuştu.
Hollywood'u değiştirecek mi?
Birleşmenin tamamlanması halinde Paramount Skydance ve Warner Bros. Discovery'nin film, televizyon, dijital yayın ve haber alanındaki varlıkları aynı çatı altında toplanacak.
Bu yapı içerisinde Paramount Pictures, Warner Bros., HBO Max, Paramount+, CNN ve CBS News gibi Hollywood ve medya sektörünün önde gelen markaları aynı şirket bünyesinde bulunacak.
Şirketler, birleşmenin Netflix ve Disney gibi büyük teknoloji ve eğlence şirketleriyle rekabet edebilecek daha güçlü bir medya grubu oluşturacağını savunuyor.
Öte yandan anlaşma, ABD'de medya sahipliğinin daha fazla yoğunlaşmasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Reuters'a göre birleşme, Hollywood'un film, televizyon, yayıncılık ve haber sektörlerinde gücün daha az sayıda şirketin elinde toplanması konusunda yeni sorular doğuruyor.