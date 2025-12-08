Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/paramount-netflixin-teklifini-artirarak-warner-bros-icin-1084-milyar-dolar-teklif-etti-1101633715.html
Paramount, Netflix’in teklifini artırarak Warner Bros için 108.4 milyar dolar teklif etti
Paramount, Netflix’in teklifini artırarak Warner Bros için 108.4 milyar dolar teklif etti
Sputnik Türkiye
Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108.4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurdu.
2025-12-08T19:01+0300
2025-12-08T19:01+0300
19:01 08.12.2025
Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108.4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Paramount'un Warner Bros. Discovery hissedarlarına sunduğu ‘stratejik ve finansal açıdan cazip’ teklifin Netflix'in teklifine göre daha üstün bir alternatif sunmuş oldu.
Açıklamada, Paramount'un, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak için teklifte bulunduğu ve bunun 108.4 milyar dolarlık işletme değerine denk geldiği bildirildi.
Paramount'un teklifinin ‘Global Networks’ segmenti dahil olmak üzere Warner Bros. Discovery'nin tamamını kapsadığı belirtilen açıklamada, söz konusu teklifin hissedarlara Netflix'in teklifinden 18 milyar dolar daha fazla nakit sağladığı kaydedildi.

‘Netflix’inki daha düşük ve belirsiz’

Açıklamada, Netflix'in sunduğu teklif, daha düşük ve belirsiz değere sahip, uzun bir düzenleyici onay süreci gerektiren ve hisse senedi-nakit karışımını içeren karmaşık teklif olarak nitelendirildi.
Paramount'un teklifinin rekabeti artırıcı ve tüketici lehine olması nedeniyle düzenleyici onayını daha hızlı alacağından oldukça emin olduğu belirtilen açıklamada, buna karşılık Netflix'in Warner Bros. Discovery ile birleştiğinde küresel Abonelik Bazlı Video İzleme pazarında yüzde 43 paya sahip bir tekel yaratacağı için dünya genelinde uzun ve zorlu düzenleyici incelemelerle karşılaşacağı ifade edildi.
Açıklamada, Paramount'un 12 hafta boyunca 6 teklif sunmasına rağmen Warner Bros. Discovery'den kayda değer bir yanıt alamadığı belirtilerek, bu nedenle teklifin doğrudan hissedarlara ve Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'na sunulduğu kaydedildi.
Paramount Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison, konuya ilişkin açıklamasında, Warner Bros. Discovery hissedarlarının şirketin tamamındaki hisseleri için sundukları 'üstün' nakit teklifini değerlendirme fırsatını hak ettiğini belirtti.
Teklifin üstün bir değer ve daha hızlı bir tamamlanma süreci sunduğunu söyleyen Ellison, "Kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri ve hisselerinin değerini en üst düzeye çıkarmalarına fırsat vermek için teklifimizi doğrudan hissedarlara sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Ellison, "Teklifimizin daha güçlü bir Hollywood yaratacağına inanıyoruz. Bu, yaratıcı topluluğun, tüketicilerin ve sinema endüstrisinin çıkarınadır" dedi.

Netflix’in Warner Bros teklifi teklifi

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından geldi.
Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82.7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
Açıklamada, satın alma işleminin nakit ve hisse senedi şeklinde gerçekleşeceği, Netflix’in hissesi başına 27.75 dolar ödeyeceği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
DÜNYA
Trump: Netflix'in Warner Bros’u satın alması ‘sorun olabilir’
12:43
