https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/meteoroloji-il-il-acikladi-saganak-ve-toz-tasinimi-geliyor-1108897209.html
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak ve toz taşınımı geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminini yayımladı. Türkiye'nin birçok noktasında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Güneydoğu... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T07:29+0300
2026-09-21T07:29+0300
2026-09-21T07:29+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışların özellikle Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevreleri de yağış beklenen yerler arasında bulunuyor.Hatay'ın kıyıları ile Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde de yerel sağanakların görülmesi bekleniyor. Giresun'un kıyı kesimlerinin ise Doğu Karadeniz'deki yağışlı alanın dışında kalacağı tahmin ediliyor.Güneydoğu için toz taşınımı uyarısıGünün dikkat çeken meteorolojik uyarısı Güneydoğu Anadolu için geldi. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.Meteoroloji, toz taşınımının yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İstanbul 26, İzmi̇r 30, Ankara 27 dereceMarmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul'da 26, Bursa'da 27, Çanakkale ve Kırklareli'nde 30 derece tahmin ediliyor.Ege Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Bölgenin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken İzmir'de sıcaklık 30, Denizli'de 32, Muğla'da 31 ve Uşak'ta 27 derece olacak.İç Anadolu'da da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ankara'da 27, Eskişehir ve Konya'da 26, Nevşehir'de 26 derece bekleniyor.Akdeni̇z'de gök gürültülü sağanak bekleni̇yorAkdeniz Bölgesi'nde Toroslar, Burdur, Isparta, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Adana'da sıcaklığın 33 dereceye ulaşması beklenirken yağışların öğle saatlerinde etkili olması öngörülüyor. Antalya'da 30 dereceyle birlikte iç kesimlerde öğle ve akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Hatay'da 30, Isparta'da ise 29 derece tahmin ediliyor.Batı Karadeniz'de yağışlar özellikle iç kesimlerde görülecek. Bolu'da sıcaklık 23 dereceye kadar inerken öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor. Düzce 25, Sinop 26 ve Zonguldak 23 derece olacak.Doğu Karadeni̇z ve Doğu Anadolu'da yağış varDoğu Karadeniz'de, Giresun'un kıyı kesimleri dışında yerel sağanaklar bekleniyor. Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde de yağış tahmin ediliyor. Rize'de 25, Samsun'da 25, Trabzon'da 24 derece bekleniyor.Doğu Anadolu'da ise Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Erzurum ve Kars'ta sıcaklığın 25 derece olması, yağışların özellikle öğle ve akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. Malatya'da 30, Van'da 25 derece tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu'da yağış yerine toz taşınımı öne çıkıyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 33, Gaziantep'te 31, Mardin'de ise 30 derece bekleniyor.Deni̇zlerde fırtına beklenmi̇yorMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.Marmara'da rüzgarın yer yer 6 kuvvetine, Ege'nin bazı kesimlerinde de 6 kuvvetine ulaşması bekleniyor. Ege'de dalga yüksekliği yer yer 2,5 metreyi bulabilecek. Akdeniz'de ise dalgaların 1 ila 2 metre arasında olması tahmin ediliyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kars, isparta, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kars, isparta, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminini yayımladı. Türkiye'nin birçok noktasında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için toz taşınımı uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise sıcaklığın 26 derece olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışların özellikle Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevreleri de yağış beklenen yerler arasında bulunuyor.
Hatay'ın kıyıları ile Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde de yerel sağanakların görülmesi bekleniyor. Giresun'un kıyı kesimlerinin ise Doğu Karadeniz'deki yağışlı alanın dışında kalacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu için toz taşınımı uyarısı
Günün dikkat çeken meteorolojik uyarısı Güneydoğu Anadolu için geldi. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji, toz taşınımının yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul 26, İzmi̇r 30, Ankara 27 derece
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul'da 26, Bursa'da 27, Çanakkale ve Kırklareli'nde 30 derece tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Bölgenin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken İzmir'de sıcaklık 30, Denizli'de 32, Muğla'da 31 ve Uşak'ta 27 derece olacak.
İç Anadolu'da da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ankara'da 27, Eskişehir ve Konya'da 26, Nevşehir'de 26 derece bekleniyor.
Akdeni̇z'de gök gürültülü sağanak bekleni̇yor
Akdeniz Bölgesi'nde Toroslar, Burdur, Isparta, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Adana'da sıcaklığın 33 dereceye ulaşması beklenirken yağışların öğle saatlerinde etkili olması öngörülüyor. Antalya'da 30 dereceyle birlikte iç kesimlerde öğle ve akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Hatay'da 30, Isparta'da ise 29 derece tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'de yağışlar özellikle iç kesimlerde görülecek. Bolu'da sıcaklık 23 dereceye kadar inerken öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor. Düzce 25, Sinop 26 ve Zonguldak 23 derece olacak.
Doğu Karadeni̇z ve Doğu Anadolu'da yağış var
Doğu Karadeniz'de, Giresun'un kıyı kesimleri dışında yerel sağanaklar bekleniyor. Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde de yağış tahmin ediliyor. Rize'de 25, Samsun'da 25, Trabzon'da 24 derece bekleniyor.
Doğu Anadolu'da ise Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Erzurum ve Kars'ta sıcaklığın 25 derece olması, yağışların özellikle öğle ve akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. Malatya'da 30, Van'da 25 derece tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'da yağış yerine toz taşınımı öne çıkıyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 33, Gaziantep'te 31, Mardin'de ise 30 derece bekleniyor.
Deni̇zlerde fırtına beklenmi̇yor
Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.
Marmara'da rüzgarın yer yer 6 kuvvetine, Ege'nin bazı kesimlerinde de 6 kuvvetine ulaşması bekleniyor. Ege'de dalga yüksekliği yer yer 2,5 metreyi bulabilecek. Akdeniz'de ise dalgaların 1 ila 2 metre arasında olması tahmin ediliyor.