https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/cindy-crawfordin-oglu-presley-gerber-27-yasinda-hayatini-kaybetti-1108896808.html

Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti

Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü model Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti. Gerber'in bir rehabilitasyon merkezinde... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T06:59+0300

2026-09-21T06:59+0300

2026-09-21T07:00+0300

yaşam

cindy crawford

adli tıp kurumu

presley

gerber

beverly hills

rande gerber

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Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre Presley Gerber, 20 Eylül Pazar günü bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. Gerber'in kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Otopsi sürecinin de tamamlanmadığı bildirildi.Cindy Crawford, Rande Gerber ve kızları Kaia Gerber'in temsilcisi de ölüm haberini doğruladı. Aile, yaptığı kısa açıklamada bu "çok zor ve acı dolu süreçte" mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.Presley Gerber ki̇mdi̇r?1999 yılında Beverly Hills'te dünyaya gelen Presley Gerber, annesi Cindy Crawford ve kız kardeşi Kaia Gerber gibi moda dünyasında kariyer yaptı. Genç yaşta modelliğe başlayan Gerber, çeşitli uluslararası markaların kampanyalarında ve defilelerinde yer aldı.Gerber, son yıllarda yaşadığı ruh sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları hakkında da kamuoyu önünde konuşmuştu. Sosyal medya ve röportajlarında yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuş, ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmaya yönelik paylaşımlar yapmıştı.2019'da alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınmıştıPresley Gerber, Ocak 2019'da alkollü araç kullanmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Aynı yıl üç yıl denetimli serbestlik cezası alan Gerber'in ayrıca alkollü araç kullanmaya ilişkin bir eğitim programını tamamlamasına ve iki gün kamu hizmeti yapmasına karar verilmişti.Cindy Crawford ve Rande Gerber'in tek oğlu olan Presley'nin bir de kendisi gibi model ve oyuncu olan kız kardeşi Kaia Gerber bulunuyordu.Gerber'in ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın, adli tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

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cindy crawford, adli tıp kurumu, presley, gerber, beverly hills, rande gerber