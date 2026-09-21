https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/lukasenko-putini-tek-secim-gununun-basariyla-gerceklesmesi-dolayisiyla-kutladi-1108916398.html
Lukaşenko, Putin'i Tek Seçim Günü’nün başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladı
Lukaşenko, Putin'i Tek Seçim Günü’nün başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladı
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Rus mevkidaşı Putin'i Rusya'da düzenlenen Birleşik Seçim Günü'nün başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladığı... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T19:23+0300
2026-09-21T19:23+0300
2026-09-21T19:23+0300
belarus
aleksandr lukaşenko
rusya
vladimir putin
kutlama
seçim
rusya devlet duması
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Belarus haber ajansı Belta’nın bildirdiği üzere, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 18 Eylül’de başlayan ve 20 Eylül akşamı sona eren Birleşik Seçim Günü’nün (EDG) başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladı.Lukaşenko, Rusya Devlet Duması seçimlerinin sonuçlarının, Rus halkının Putin tarafından belirlenen istikrarlı kalkınma rotasına olan bağlılığını ikna edici bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.Belarus lideri, seçimlerde milyonlarca seçmenin sergilediği benzeri görülmemiş katılımın, dışarıdan Rus toplumunu bölmeye yönelik girişimlere verilmiş yerinde bir yanıt olduğunu da ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-duma-secimlerinde-sandiklarin-yuzde-87si-acildi-4-parti-baraji-asti-1108898053.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, vladimir putin, kutlama, seçim, rusya devlet duması
belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, vladimir putin, kutlama, seçim, rusya devlet duması
Lukaşenko, Putin'i Tek Seçim Günü’nün başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Rus mevkidaşı Putin'i Rusya'da düzenlenen Birleşik Seçim Günü'nün başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladığı bildirildi.
Belarus haber ajansı Belta’nın bildirdiği üzere, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 18 Eylül’de başlayan ve 20 Eylül akşamı sona eren Birleşik Seçim Günü’nün (EDG) başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladı.
Lukaşenko, Rusya Devlet Duması seçimlerinin sonuçlarının, Rus halkının Putin tarafından belirlenen istikrarlı kalkınma rotasına olan bağlılığını ikna edici bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.
Devlet Başkanı seçim sonuçlarının, Rus halkının, kendi gücüne güvenen, ortaklığa ve işbirliğine açık bir güç olan Rusya'nın istikrarlı kalkınması adına Vladimir Putin tarafından belirlenen rotaya olan bağlılığını ikna edici bir biçimde ortaya koyduğunu belirtti.
Belarus lideri, seçimlerde milyonlarca seçmenin sergilediği benzeri görülmemiş katılımın, dışarıdan Rus toplumunu bölmeye yönelik girişimlere verilmiş yerinde bir yanıt olduğunu da ifade etti.