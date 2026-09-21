https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/lukasenko-putini-tek-secim-gununun-basariyla-gerceklesmesi-dolayisiyla-kutladi-1108916398.html

Lukaşenko, Putin'i Tek Seçim Günü’nün başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladı

Lukaşenko, Putin'i Tek Seçim Günü’nün başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladı

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Rus mevkidaşı Putin'i Rusya'da düzenlenen Birleşik Seçim Günü'nün başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladığı... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T19:23+0300

2026-09-21T19:23+0300

2026-09-21T19:23+0300

belarus

aleksandr lukaşenko

rusya

vladimir putin

kutlama

seçim

rusya devlet duması

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Belarus haber ajansı Belta’nın bildirdiği üzere, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 18 Eylül’de başlayan ve 20 Eylül akşamı sona eren Birleşik Seçim Günü’nün (EDG) başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladı.Lukaşenko, Rusya Devlet Duması seçimlerinin sonuçlarının, Rus halkının Putin tarafından belirlenen istikrarlı kalkınma rotasına olan bağlılığını ikna edici bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.Belarus lideri, seçimlerde milyonlarca seçmenin sergilediği benzeri görülmemiş katılımın, dışarıdan Rus toplumunu bölmeye yönelik girişimlere verilmiş yerinde bir yanıt olduğunu da ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-duma-secimlerinde-sandiklarin-yuzde-87si-acildi-4-parti-baraji-asti-1108898053.html

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belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, vladimir putin, kutlama, seçim, rusya devlet duması