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Ahmet Hakan: 'Kurtlar Vadisi değil Çakallar Vadisi'
Ahmet Hakan: 'Kurtlar Vadisi değil Çakallar Vadisi'
Sputnik Türkiye
Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Hakan, 'Kurtlar Vadisi değil Çakallar Vadisi' ifadelerini... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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kurtlar vadisi
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MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında da araştırma başlatılmıştı. Ahmet Hakan da soruşturmayla ilgili son gelişmeleri değerlendirirken, “Kurtlar Vadisi Pusu” adlı dizi, FETÖ soruşturmasından yırtsa bile. Kaşif Kozinoğlu’na yaptığı zulümler ve kötülüklerden dolayı vicdanlardan asla yırtamaz. Kozinoğlu’nu dizide tehdit ettiler, Kozinoğlu iki gün sonra gerçekten öldü. Bu bile başlı başına ölüm fermanı gibidir" ifadelerini kullandı. Görmemek için aptal olmak gerekirHakan kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı: Ancak “Kurtlar Vadisi Pusu” olayına şöyle bir bakıldığında bile. Bu dizinin, FETÖ’nün hizmetine girdiğini, FETÖ mesajlarıyla dopdolu olduğunu, FETÖ’nün amaçları doğrultusunda çalıştığını görmemek için aptal olmak gerekir. Dizi hakkında savcılığın başlattığı soruşturma ve inceleme, altı dopdolu bir soruşturma ve incelemedir. Sonucunu merakla bekliyorum. Ama şunu da söylemeliyim: “Kurtlar Vadisi Pusu” adlı dizi, FETÖ soruşturmasından yırtsa bile Kaşif Kozinoğlu’na yaptığı zulümler ve kötülüklerden dolayı vicdanlardan asla yırtamaz."Yatacak yeri yokAhmet Hakan, dizide Kaşif Kozinoğlu'nin açık hedef haline getirildiğini belirtirken, "Kozinoğlu’nu dizide tehdit ettiler, Kozinoğlu iki gün sonra gerçekten öldü. Bu bile başlı başına ölüm fermanı gibidir. FETÖ’nün hizmetine girdikleri meselesini bir tarafa bıraksak bile sırf Kaşif Kozinoğlu’na karşı yaptıkları şu apaçık zulümler ve kötülükler yüzünden bu dizinin arkasındaki isimlerin yatacak yeri yok." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/kurtlar-vadisi-pusu-dizisi-hakkinda-feto-incelemesi-baslatildi-1108806595.html
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kaşif kozinoğlu, fetö, kurtlar vadisi, ahmet hakan
kaşif kozinoğlu, fetö, kurtlar vadisi, ahmet hakan

Ahmet Hakan: 'Kurtlar Vadisi değil Çakallar Vadisi'

07:11 17.09.2026 (güncellendi: 07:15 17.09.2026)
Kurtlar Vadisi Pusu sosyal medya
Kurtlar Vadisi Pusu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Hakan, 'Kurtlar Vadisi değil Çakallar Vadisi' ifadelerini kullandı.
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında da araştırma başlatılmıştı. Ahmet Hakan da soruşturmayla ilgili son gelişmeleri değerlendirirken, “Kurtlar Vadisi Pusu” adlı dizi, FETÖ soruşturmasından yırtsa bile. Kaşif Kozinoğlu’na yaptığı zulümler ve kötülüklerden dolayı vicdanlardan asla yırtamaz. Kozinoğlu’nu dizide tehdit ettiler, Kozinoğlu iki gün sonra gerçekten öldü. Bu bile başlı başına ölüm fermanı gibidir" ifadelerini kullandı.

Görmemek için aptal olmak gerekir

Hakan kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:
Ancak “Kurtlar Vadisi Pusu” olayına şöyle bir bakıldığında bile. Bu dizinin, FETÖ’nün hizmetine girdiğini, FETÖ mesajlarıyla dopdolu olduğunu, FETÖ’nün amaçları doğrultusunda çalıştığını görmemek için aptal olmak gerekir. Dizi hakkında savcılığın başlattığı soruşturma ve inceleme, altı dopdolu bir soruşturma ve incelemedir. Sonucunu merakla bekliyorum. Ama şunu da söylemeliyim: “Kurtlar Vadisi Pusu” adlı dizi, FETÖ soruşturmasından yırtsa bile Kaşif Kozinoğlu’na yaptığı zulümler ve kötülüklerden dolayı vicdanlardan asla yırtamaz."

Yatacak yeri yok

Ahmet Hakan, dizide Kaşif Kozinoğlu'nin açık hedef haline getirildiğini belirtirken, "Kozinoğlu’nu dizide tehdit ettiler, Kozinoğlu iki gün sonra gerçekten öldü. Bu bile başlı başına ölüm fermanı gibidir. FETÖ’nün hizmetine girdikleri meselesini bir tarafa bıraksak bile sırf Kaşif Kozinoğlu’na karşı yaptıkları şu apaçık zulümler ve kötülükler yüzünden bu dizinin arkasındaki isimlerin yatacak yeri yok." dedi.
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