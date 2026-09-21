https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/istihbarat-hatalari-ve-yapay-zekaya-guven-abdnin-minabdaki-okula-saldirmasina-yol-acti-1108913564.html

‘İstihbarat hataları ve yapay zekaya güven, ABD'nin Minab'daki okula saldırmasına yol açtı’

‘İstihbarat hataları ve yapay zekaya güven, ABD'nin Minab'daki okula saldırmasına yol açtı’

Sputnik Türkiye

Batı medyasında yer alan bir habere göre, ABD'nin İran'ın Minab kentindeki okulu vurmasına hatalı istihbarat, güncelliğini yitirmiş uydu görüntüleri ve yapay... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T17:26+0300

2026-09-21T17:26+0300

2026-09-21T17:26+0300

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abd

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

okul saldırısı

i̇ran devrim muhafızları

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Amerikan ekonomi ağırlıklı haber kanalı Bloomberg, ABD Savunma Bakanlığı'ndaki (Pentagon) iç soruşturmada yer alan kişilere dayandırdığı haberde, ABD'nin İran'ın Minab kentindeki okulu vurmasına hatalı istihbarat bilgilerinin, güncelliğini yitirmiş uydu görüntülerinin ve yapay zekaya aşırı güvenin yol açtığını bildirdi.Habere göre söz konusu tesis, birkaç yıldır bir okul olarak kullanılmasına rağmen ABD'nin ana askeri istihbarat bilgi bankasında hala İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait bir yer olarak görünüyordu. ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) personelinin bir kısmı, Maven Smart System’e (MSS) aşırı güveniyor ve sistemin hedef bilgilerindeki güncelliğini yitirmiş verileri ya da tutarsızlıkları tespit edip işaretlemesini bekliyordu.Soruşturmaya katılanlardan bir yetkili, “Savaş öncesinde istihbarat eksikliği aslında bir sorun olarak görülmüyordu. Biz istihbarat verilerimize güveniyorduk. Minab, insanın asla aşırı özgüvene kapılmaması gerektiğini gösterdi” açıklamasında bulundu.Habere göre, Amerikalı bir analist daha 2019’da Minab’daki tesiste değişikliği fark etmiş, ancak bu bilgiyi hedef seçiminde kullanılan birincil istihbarat veri tabanıyla bağlantısı olmayan sisteme girmişti. Eylül ayında Birleşmiş Milletler’in (BM) bağımsız heyeti, okula yönelik saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirildiği sonucuna varmış ve bu eylemi bir savaş suçu olarak nitelendirmişti. ABD ve İsrail'in saldırılarında iki günde İran okullarında en az 175 öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/minab-ve-lugansk-saldirilarinin-benzerligi-arkasinda-kimin-oldugunu-kanitliyor-1106035482.html

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