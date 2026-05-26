‘Minab ve Lugansk saldırılarının benzerliği, arkasında kimin olduğunu kanıtlıyor’

“Putin’in Çin ziyareti önemliydi. Orada çok kutupluluk bildirisi yayınlandı. Burada Amerika’nın tek kutupluluğunu reddetme iradelerinin altını çizmiş oldular. Bu saldırılara İran’da da şahit olabiliriz. Amerika ve Batı, çok kutupluluk eğilimine, iradesine cevap veriyor. Bu noktada NATO’yu da kullanabilirler. Bu çatışmanın Ukrayna’daki savaşın sürmesi Avrupalılar için varlık yokluk meselesi haline geldi. Aksi halde iktidarlarını kaybedebilirler. Avrupa’da tarihsel bir Rus düşmanlığı olduğunu Ruslar da biliyor. Napolyon, Hitler gibi isimler Rusya’yı parçalama fikrindeydi. Bu gün de benzerini görüyoruz. Almanya’nın, Fransa’nın Rusya karşıtı çıkışları Rusya tarafından şaşkınlıkla karşılanmıyor. Almanya’nın son dönemde askeri alanda yaptığı yatırımlar Rusya’da rahatsızlığa neden oluyor ve tehdit olarak görüyor elbette. Ancak Batı Avrupa, Amerika’nın desteği olmadan Rusya’yı karşısına alabilir mi? Temel soru bu ve bu da pek mümkün gözükmüyor. Trump’ın iktidarı da zayıflamış durumda. İran’a saldırıda başarısız oldular. Kendi içlerinde de sorun yaşıyorlar. Avrupa ile Amerika arasında çelişki var. Bir yandan Rusya karşıtı propagandayı sıcak tutmaya çalışıyorlar diğer yandan Avrupa’nın ne halkı ne ekonomik gücü Rusya ile karşı karşıya gelmeye hazır değil. Bıçak sırtı bir durum var. Amerika’nın içindeki gelişmeler Batı ve Rusya arasındaki işin hangi seviyeye tırmanacağı Amerika’nın içindeki gelişmelere bağlı. Batı’nın ve müttefiklerinin saldırılarını Lugansk’ta gördük. Bunu İran’da da görmüştük. Minab’ta okulu vurup çocukları hedef aldılar. Bunun geçmişte de pek çok örneği var. Batı ve İsrail, karşısındaki kuvvetin iradesini kırmak için çocukları hedef almaya sistematik olarak başvuruyor. Bunu dünyanın farklı yerlerinde de yaptılar. Bu, Ukrayna rejiminin arkasında kimin olduğunu da gösteriyor. Minab’taki okul saldırı ile Lugansk’taki saldırının benzerliği, saldırının arkasında kimin olduğunun somut bir kanıtı. Amaç halkı terörize etmek. Rusların veya İranlıların iradesini kırmak.”