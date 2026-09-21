https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/besiktas-baskani-serdal-adali-bu-sekilde-lig-bitmez-1108900042.html
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Bu şekilde lig bitmez
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Bu şekilde lig bitmez
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Amedspor yenilgisinin ardından takımın yorgun olduğunu ve iyi oynamadığını söyledi. Hakem yönetimine tepki gösteren Adalı, “Bu... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T09:49+0300
2026-09-21T09:49+0300
2026-09-21T09:49+0300
spor
serdal adalı
amedspor
merkez hakem kurulu (mhk)
beşiktaş
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların Süper Lig’in 6’ncı haftasında Amedspor’a deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Amedspor’u kutlayan Adalı, “Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık, onu belirteyim. Milli maç arasında toparlanacağız ve eski oyunumuza geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.'MHK ile ileri gitme şansımız yok'Karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösteren Adalı, Amedspor’un ilk golü öncesindeki pozisyon ile Ernest Poku’ya yapılan müdahaleyi işaret etti.Adalı, “Ne yapmaya çalıştıklarını az çok biliyoruz ancak bu kadar üstüne gitmelerine anlam veremiyorum. Maçın sonunda uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama çabaları da güzel değil” diye konuştu.Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu eleştiren Adalı, şöyle devam etti:'Federasyon Başkanımızın bir çare bulması gerekiyor'Avrupa kupalarındaki maçların ardından hakemlerin konuşulmadığını belirten Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na çözüm çağrısında bulundu.“Ne ceza verirlerse versinler. Yalnızca Beşiktaş için değil, bütün kulüpler için konuşuyorum. Herkese aynı hatalar yapılıyor” diyen Adalı, “Federasyon Başkanımızın bir çare bulması gerekiyor. Samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez” ifadelerini kullandı.
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serdal adalı, amedspor, merkez hakem kurulu (mhk), beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff)
serdal adalı, amedspor, merkez hakem kurulu (mhk), beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff)
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Bu şekilde lig bitmez
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Amedspor yenilgisinin ardından takımın yorgun olduğunu ve iyi oynamadığını söyledi. Hakem yönetimine tepki gösteren Adalı, “Bu Merkez Hakem Kurulu ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok” dedi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların Süper Lig’in 6’ncı haftasında Amedspor’a deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Amedspor’u kutlayan Adalı, “Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık, onu belirteyim. Milli maç arasında toparlanacağız ve eski oyunumuza geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.
'MHK ile ileri gitme şansımız yok'
Karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösteren Adalı, Amedspor’un ilk golü öncesindeki pozisyon ile Ernest Poku’ya yapılan müdahaleyi işaret etti.
Adalı, “Ne yapmaya çalıştıklarını az çok biliyoruz ancak bu kadar üstüne gitmelerine anlam veremiyorum. Maçın sonunda uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama çabaları da güzel değil” diye konuştu.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu eleştiren Adalı, şöyle devam etti:
“İlk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O Merkez Hakem Kurulu Başkanı orada oturduğu müddetçe her maçın ardından yalnızca biz değil, galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikâyet edecektir. Bu Merkez Hakem Kurulu ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok.”
'Federasyon Başkanımızın bir çare bulması gerekiyor'
Avrupa kupalarındaki maçların ardından hakemlerin konuşulmadığını belirten Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na çözüm çağrısında bulundu.
“Ne ceza verirlerse versinler. Yalnızca Beşiktaş için değil, bütün kulüpler için konuşuyorum. Herkese aynı hatalar yapılıyor” diyen Adalı, “Federasyon Başkanımızın bir çare bulması gerekiyor. Samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez” ifadelerini kullandı.