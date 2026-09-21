https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/besiktas-baskani-serdal-adali-bu-sekilde-lig-bitmez-1108900042.html

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Bu şekilde lig bitmez

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Bu şekilde lig bitmez

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Amedspor yenilgisinin ardından takımın yorgun olduğunu ve iyi oynamadığını söyledi. Hakem yönetimine tepki gösteren Adalı, “Bu... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T09:49+0300

2026-09-21T09:49+0300

2026-09-21T09:49+0300

spor

serdal adalı

amedspor

merkez hakem kurulu (mhk)

beşiktaş

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların Süper Lig’in 6’ncı haftasında Amedspor’a deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Amedspor’u kutlayan Adalı, “Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık, onu belirteyim. Milli maç arasında toparlanacağız ve eski oyunumuza geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.'MHK ile ileri gitme şansımız yok'Karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösteren Adalı, Amedspor’un ilk golü öncesindeki pozisyon ile Ernest Poku’ya yapılan müdahaleyi işaret etti.Adalı, “Ne yapmaya çalıştıklarını az çok biliyoruz ancak bu kadar üstüne gitmelerine anlam veremiyorum. Maçın sonunda uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama çabaları da güzel değil” diye konuştu.Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu eleştiren Adalı, şöyle devam etti:'Federasyon Başkanımızın bir çare bulması gerekiyor'Avrupa kupalarındaki maçların ardından hakemlerin konuşulmadığını belirten Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na çözüm çağrısında bulundu.“Ne ceza verirlerse versinler. Yalnızca Beşiktaş için değil, bütün kulüpler için konuşuyorum. Herkese aynı hatalar yapılıyor” diyen Adalı, “Federasyon Başkanımızın bir çare bulması gerekiyor. Samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/besiktas-avrupa-ligine-farkli-basladi-1108843427.html

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Sputnik Türkiye

serdal adalı, amedspor, merkez hakem kurulu (mhk), beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff)