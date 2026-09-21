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İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
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İstanbul Valiliği yarın ve çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını belirterek su baskınlarına karşı uyardı. Sıcaklıklar da... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul valiliği
i̇stanbul
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
sel
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İstanbul'da yarın ve çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşmesi beklenirken, İstanbul Valiliği de sel ve su baskını yaşanabileceğini belirterek uyardı. Kuvvetli sağanak yarın sabah geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Valilik'ten yapılan açıklamada, yağışlı sistemin 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra İstanbul’u terk etmesinin beklendiği belirtildi.Sıcaklıklar da düşecekYağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği öngörülüyor.Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/meteoroloji-uzmani-uyardi-soguk-hava-geliyor-kartalkayaya-sulu-kar-bile-yagabilir-1108906841.html
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i̇stanbul valiliği, i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, ani su baskını
i̇stanbul valiliği, i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, ani su baskını

İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

15:49 21.09.2026 (güncellendi: 15:55 21.09.2026)
© AA / AAİstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı
İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AA / AA
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İstanbul Valiliği yarın ve çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını belirterek su baskınlarına karşı uyardı. Sıcaklıklar da düşecek.
İstanbul'da yarın ve çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşmesi beklenirken, İstanbul Valiliği de sel ve su baskını yaşanabileceğini belirterek uyardı.
© AAİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
İstanbul sağanak
© AA

Kuvvetli sağanak yarın sabah geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Valilik'ten yapılan açıklamada, yağışlı sistemin 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra İstanbul’u terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıklar da düşecek

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
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