https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/istanbul-valiligi-tarih-vererek-uyardi-cok-kuvvetli-saganak-yagis-geliyor-1108911069.html

İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği yarın ve çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını belirterek su baskınlarına karşı uyardı. Sıcaklıklar da... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T15:49+0300

2026-09-21T15:49+0300

2026-09-21T15:55+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul

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gök gürültülü sağanak

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ani su baskını

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İstanbul'da yarın ve çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşmesi beklenirken, İstanbul Valiliği de sel ve su baskını yaşanabileceğini belirterek uyardı. Kuvvetli sağanak yarın sabah geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Valilik'ten yapılan açıklamada, yağışlı sistemin 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra İstanbul’u terk etmesinin beklendiği belirtildi.Sıcaklıklar da düşecekYağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği öngörülüyor.Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/meteoroloji-uzmani-uyardi-soguk-hava-geliyor-kartalkayaya-sulu-kar-bile-yagabilir-1108906841.html

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i̇stanbul valiliği, i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, ani su baskını