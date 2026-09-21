https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/istanbul-valiligi-tarih-vererek-uyardi-cok-kuvvetli-saganak-yagis-geliyor-1108911069.html
İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği yarın ve çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını belirterek su baskınlarına karşı uyardı. Sıcaklıklar da... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T15:49+0300
2026-09-21T15:49+0300
2026-09-21T15:55+0300
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i̇stanbul valiliği
i̇stanbul
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
sel
ani su baskını
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İstanbul'da yarın ve çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşmesi beklenirken, İstanbul Valiliği de sel ve su baskını yaşanabileceğini belirterek uyardı. Kuvvetli sağanak yarın sabah geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Valilik'ten yapılan açıklamada, yağışlı sistemin 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra İstanbul’u terk etmesinin beklendiği belirtildi.Sıcaklıklar da düşecekYağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği öngörülüyor.Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/meteoroloji-uzmani-uyardi-soguk-hava-geliyor-kartalkayaya-sulu-kar-bile-yagabilir-1108906841.html
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i̇stanbul valiliği, i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, ani su baskını
i̇stanbul valiliği, i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, ani su baskını
İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
15:49 21.09.2026 (güncellendi: 15:55 21.09.2026)
İstanbul Valiliği yarın ve çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını belirterek su baskınlarına karşı uyardı. Sıcaklıklar da düşecek.
İstanbul'da yarın ve çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşmesi beklenirken, İstanbul Valiliği de sel ve su baskını yaşanabileceğini belirterek uyardı.
Kuvvetli sağanak yarın sabah geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Valilik'ten yapılan açıklamada, yağışlı sistemin 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra İstanbul’u terk etmesinin beklendiği belirtildi.
Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.