https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/israilin-bm-temsilcisinden-irana-tehdit-kimseyi-beklemeden-karsilik-verecegiz-1108904585.html

İsrail'in BM Temsilcisi'nden İran'a tehdit: Kimseyi beklemeden karşılık vereceğiz

İsrail'in BM Temsilcisi'nden İran'a tehdit: Kimseyi beklemeden karşılık vereceğiz

Sputnik Türkiye

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, İran'ın İsrail'e saldırması halinde kimseyi beklemeden misilleme yapacaklarını söyledi. Danon, İran'ın nükleer... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T11:53+0300

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İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, İran'ın İsrail'e saldırması halinde kimseyi beklemeden sert bir şekilde misilleme yapacakları tehdidinde bulundu.ABD merkezli Newsmax kanalına konuşan Danon, ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini savundu.Buna karşın, İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısı durumunda kimseyi beklemeyeceklerini ileri süren Danon, "Misilleme yapacağız ve onlara sert bir darbe indireceğiz." iddiasında bulundu.Danon, müzakereler, ekonomik yaptırımlar ya da askeri çabalarla üç hedefe ulaşılması gerektiğini savunarak, bunların İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını, balistik füze tehdidini sürdürememesini ve vekillerine desteğini durdurmasını sağlamak olduğunu ileri sürdü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yapması beklenen konuşma için ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretin yoğunluk nedeniyle çok kısa olacağını savunan Danon, Netanyahu'nun bu seyahati New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin eleştirilerine rağmen gerçekleştireceğini kaydetti.Katz, 10 Eylül'de ise 'İran'ın herhangi bir saldırısı' durumunda Tahran'ın temel enerji tesislerine güçlü bir karşılık verileceğini belirterek İran'ı yeniden tehdit etmişti.

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