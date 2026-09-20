https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/trumptan-irana-gorusme-mesaji-pezeskiyan-ile-bm-genel-kurulunda-bir-araya-gelebilir-1108892917.html

Trump'tan İran'a görüşme mesajı: Pezeşkiyan ile BM Genel Kurulunda bir araya gelebilir

Trump'tan İran'a görüşme mesajı: Pezeşkiyan ile BM Genel Kurulunda bir araya gelebilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu toplantıları sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu söyledi. İran konusunda karar... 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T18:55+0300

2026-09-20T18:55+0300

2026-09-20T18:55+0300

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abd

donald trump

i̇ran

new york

tahran

bm genel kurulu

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

mesud pezeşkiyan

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ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantıları sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile 'muhtemel' bir görüşmeye açık olduğunu belirtti.Başkan Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, askeri gerilimin sürdüğü İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İran konusunda sonraki adımlarını değerlendirdiğini söyleyen Trump, yakında 'çok büyük gelişmelerin' yaşanmasını beklediğini vurguladı.İran konusunda 'karar verme aşamasında' olduğunu belirten Trump, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunması beklenen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la, fırsat doğarsa doğrudan görüşmeye istekli olduğuna işaret etti.Genel Kurul kapsamında Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta Trump, buna 'muhtemelen' açık olduğunu söyledi.

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, i̇ran, new york, tahran, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mesud pezeşkiyan