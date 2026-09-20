https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/trumptan-irana-gorusme-mesaji-pezeskiyan-ile-bm-genel-kurulunda-bir-araya-gelebilir-1108892917.html
Trump'tan İran'a görüşme mesajı: Pezeşkiyan ile BM Genel Kurulunda bir araya gelebilir
Trump'tan İran'a görüşme mesajı: Pezeşkiyan ile BM Genel Kurulunda bir araya gelebilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu toplantıları sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu söyledi. İran konusunda karar... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T18:55+0300
2026-09-20T18:55+0300
2026-09-20T18:55+0300
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tahran
bm genel kurulu
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
mesud pezeşkiyan
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ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantıları sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile 'muhtemel' bir görüşmeye açık olduğunu belirtti.Başkan Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, askeri gerilimin sürdüğü İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İran konusunda sonraki adımlarını değerlendirdiğini söyleyen Trump, yakında 'çok büyük gelişmelerin' yaşanmasını beklediğini vurguladı.İran konusunda 'karar verme aşamasında' olduğunu belirten Trump, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunması beklenen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la, fırsat doğarsa doğrudan görüşmeye istekli olduğuna işaret etti.Genel Kurul kapsamında Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta Trump, buna 'muhtemelen' açık olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/italyada-okullara-yeni-duzenleme-pece-yasagi-ve-yabanci-ogrenci-siniri-1108892703.html
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abd, donald trump, i̇ran, new york, tahran, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mesud pezeşkiyan
abd, donald trump, i̇ran, new york, tahran, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mesud pezeşkiyan
Trump'tan İran'a görüşme mesajı: Pezeşkiyan ile BM Genel Kurulunda bir araya gelebilir
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu toplantıları sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu söyledi. İran konusunda karar aşamasında olduğunu belirten Trump, yakında 'çok büyük gelişmeler' beklediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantıları sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile 'muhtemel' bir görüşmeye açık olduğunu belirtti.
Başkan Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, askeri gerilimin sürdüğü İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran konusunda sonraki adımlarını değerlendirdiğini söyleyen Trump, yakında 'çok büyük gelişmelerin' yaşanmasını beklediğini vurguladı.
Trump
, Tahran'la ilgili seçeneklerinin, 'İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek veya bir anlaşmaya varmak'
olduğunu söyleyerek, "Asıl soru şu: O ülkeyi tamamen havaya uçuracak mıyım, uçuracaksam ne zaman? Akıllıca davransalar iyi olur."
ifadesini kullandı.
İran konusunda 'karar verme aşamasında' olduğunu belirten Trump, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunması beklenen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la, fırsat doğarsa doğrudan görüşmeye istekli olduğuna işaret etti.
Genel Kurul kapsamında Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta Trump, buna 'muhtemelen' açık olduğunu söyledi.