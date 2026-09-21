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İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi sanık koltuğuna oturacak: 13 yıl hapis talebi
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi sanık koltuğuna oturacak: 13 yıl hapis talebi
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında nüfuz ticareti ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla dava açılmasına karar verildi. Halk jürisi... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T17:15+0300
2026-09-21T17:15+0300
yaşam
begona gomez
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
madrid
yolsuzluk
dava
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, hakkında 2.5 yıldır süren soruşturma kapsamında halk jürisi karşısında sanık koltuğuna oturarak yargılanacak.İspanyol yargıç Juan Carlos Peinado, uzun süredir siyasi tartışmalara neden olan, Başbakan Sanchez'in eşi ile ilgili soruşturmayı tamamlayarak, emekliye ayrılmadan bir hafta önce aldığı kararla Begona Gomez'in yargılanmasına hükmetti.Peinado, Gomez hakkında nüfuz ticareti ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla dava açılmasına ve halk jürisi önünde yargılanmasına karar verdi.Gomez, Madrid Complutense Üniversitesindeki akademik kürsüyü ve eş yöneticiliğini üstlendiği iki yüksek lisans programının yönetimi sırasında başbakan olan eşi Sanchez'in nüfuzunu kullanarak iş bağlantıları yapmak ve bir yazılım programı alımında usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.İspanyol yargıç ayrıca, Gomez'in danışmanı Cristina Alvarez hakkında da yalnızca bir yazılımın usulsüz kullanımıyla bağlantılı zimmete para geçirme suçlamasıyla dava açılmasına hükmetti.Başbakan Sanchez'in eşi hakkındaki suçlamaları yapan aşırı sağcı Hazte Oir adlı dernek, Gomez için 13 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.Begona Gomez'in sanık koltuğuna oturmasıyla İspanya tarihinde ilk defa bir başbakanın eşi yargılanmış olacak.Hükümet kararı kınadıDiğer yandan, İspanya'daki azınlık sol hükümetinin kaynaklarından basına yapılan açıklamalarda, 'aşırı sağa yakın olduğu, keyfi ve siyasi hareket ettiği' iddia edilen yargıç Peinado'nun kararı kınandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/cindy-crawfordin-oglu-presley-gerber-27-yasinda-hayatini-kaybetti-1108896808.html
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begona gomez, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, madrid, yolsuzluk, dava
begona gomez, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, madrid, yolsuzluk, dava

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi sanık koltuğuna oturacak: 13 yıl hapis talebi

17:15 21.09.2026
© AP Photo / Alastair Grantİspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşi Begona Gomez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşi Begona Gomez - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AP Photo / Alastair Grant
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında nüfuz ticareti ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla dava açılmasına karar verildi. Halk jürisi karşısına çıkacak Gomez, İspanya tarihinde yargılanan ilk başbakan eşi olacak.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, hakkında 2.5 yıldır süren soruşturma kapsamında halk jürisi karşısında sanık koltuğuna oturarak yargılanacak.
İspanyol yargıç Juan Carlos Peinado, uzun süredir siyasi tartışmalara neden olan, Başbakan Sanchez'in eşi ile ilgili soruşturmayı tamamlayarak, emekliye ayrılmadan bir hafta önce aldığı kararla Begona Gomez'in yargılanmasına hükmetti.
Peinado, Gomez hakkında nüfuz ticareti ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla dava açılmasına ve halk jürisi önünde yargılanmasına karar verdi.
Gomez, Madrid Complutense Üniversitesindeki akademik kürsüyü ve eş yöneticiliğini üstlendiği iki yüksek lisans programının yönetimi sırasında başbakan olan eşi Sanchez'in nüfuzunu kullanarak iş bağlantıları yapmak ve bir yazılım programı alımında usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.
İspanyol yargıç ayrıca, Gomez'in danışmanı Cristina Alvarez hakkında da yalnızca bir yazılımın usulsüz kullanımıyla bağlantılı zimmete para geçirme suçlamasıyla dava açılmasına hükmetti.
Başbakan Sanchez'in eşi hakkındaki suçlamaları yapan aşırı sağcı Hazte Oir adlı dernek, Gomez için 13 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.
Begona Gomez'in sanık koltuğuna oturmasıyla İspanya tarihinde ilk defa bir başbakanın eşi yargılanmış olacak.

Hükümet kararı kınadı

Diğer yandan, İspanya'daki azınlık sol hükümetinin kaynaklarından basına yapılan açıklamalarda, 'aşırı sağa yakın olduğu, keyfi ve siyasi hareket ettiği' iddia edilen yargıç Peinado'nun kararı kınandı.
Bir hükümet kaynağı, "Bu kararı, sırf Başbakan’ın eşi olduğu için Begona Gomez’e yönelik yürütülen adli bir zulümden kaynaklanan, keyfi ve haksız bir soruşturma olarak görüyor ve reddediyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.
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