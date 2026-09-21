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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/irandan-abdye-yeni-gozdagi-savasin-cografyasini-degistirecegiz-1108901285.html
İran'dan ABD'ye yeni gözdağı: Savaşın coğrafyasını değiştireceğiz
İran'dan ABD'ye yeni gözdağı: Savaşın coğrafyasını değiştireceğiz
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD veya İsrail'den gelebilecek yeni bir saldırıya Tahran'ın öncekinden farklı silahlar ve hedeflerle... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T11:03+0300
2026-09-21T11:03+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
ortadoğu
abd
tahran
abd
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'den gelebilecek yeni bir saldırıya verilecek karşılığın önceki çatışmalardan farklı olacağını açıkladı.Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, katıldığı televizyon programında olası yeni bir saldırı durumunda İran'ın hem savunma hem de saldırı yöntemlerinde önemli değişikliklere gideceğini söyledi.Muhibbi, “Yeni bir saldırı olursa savunmamız ve karşı saldırımız ciddi şekilde değişecek” diyerek değişikliğin çatışmanın coğrafyasını, kullanılan silahları ve askeri teçhizatı kapsayacağını belirtti.“Daha önce vurulmamış yeni̇ hedefler belirledik”Muhibbi'nin açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise yeni hedeflere ilişkin sözleri oldu.İran'ın yeni kabiliyetlere sahip silahları devreye sokacağını söyleyen Muhibbi, olası yeni bir çatışmada önceki hedeflerle sınırlı kalınmayacağını belirtti.Devrim Muhafızları Sözcüsü, İran'ın “daha önce hedef alınmamış yeni hedefler” belirlediğini açıkladı. Ancak bu hedeflerin nerede bulunduğu veya hangi askeri unsurları kapsadığı konusunda ayrıntı vermedi.İran: Uzun süreli̇ savaşa hazırızMuhibbi, İran'ın olası çatışmanın kısa süreli olmayabileceğini hesaba kattığını da söyledi.Savaşların farklı aşamalardan oluştuğunu savunan Muhibbi, Devrim Muhafızlarının uzun süreli bir savaşa hazırlandığını ve mevcut hazırlık seviyesinin daha önceki döneme kıyasla yükseltildiğini belirtti.Açıklamalar, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini gündeme getirmesinin ardından Tahran yönetimi de saldırıya karşı geniş çaplı misilleme uyarılarında bulunuyor.Devri̇m Muhafızları: ABD i̇le doğrudan temasımız yokMuhibbi, Devrim Muhafızları Ordusunun ABD ile doğrudan veya gayriresmi bir iletişim yürütmediğini de söyledi.İran silahlı kuvvetlerinin diplomatik müzakerelerin tarafı olmadığını belirten Muhibbi, ordunun temel görevinin ülkenin savunulması olduğunu ifade etti.Muhibbi ayrıca ABD'nin bölgedeki askeri hakimiyetinin sona erdiğini ve yeni bölgesel düzenin Washington yerine Tahran tarafından şekillendirildiğini öne sürdü. Bu değerlendirme İran tarafının siyasi ve askeri görüşünü yansıtıyor.ABD üsleri̇ne i̇li̇şki̇n di̇kkat çeken i̇ddi̇aDevrim Muhafızları Sözcüsü, ABD'nin yıllar boyunca bölge ülkelerinde kurduğu bazı askeri üslerin İran saldırıları sonucunda kullanılamaz hale getirildiğini de iddia etti.İran'ın bölgedeki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bilinirken, Tahran'ın bazı saldırıların yol açtığını öne sürdüğü hasar ve kayıplara ilişkin açıklamaları ABD tarafından reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/tahran-semalarinda-gizemli-isiklar-goruntuler-viral-oldu-1108897085.html
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i̇ran, ortadoğu, abd, tahran, abd
i̇ran, ortadoğu, abd, tahran, abd

İran'dan ABD'ye yeni gözdağı: Savaşın coğrafyasını değiştireceğiz

11:03 21.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD İran
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD veya İsrail'den gelebilecek yeni bir saldırıya Tahran'ın öncekinden farklı silahlar ve hedeflerle karşılık vereceğini açıkladı. Muhibbi, “Savaşın coğrafyasını değiştireceğiz” diyerek İran'ın daha önce vurmadığı yeni hedefler belirlediğini söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'den gelebilecek yeni bir saldırıya verilecek karşılığın önceki çatışmalardan farklı olacağını açıkladı.
Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, katıldığı televizyon programında olası yeni bir saldırı durumunda İran'ın hem savunma hem de saldırı yöntemlerinde önemli değişikliklere gideceğini söyledi.
Muhibbi, “Yeni bir saldırı olursa savunmamız ve karşı saldırımız ciddi şekilde değişecek” diyerek değişikliğin çatışmanın coğrafyasını, kullanılan silahları ve askeri teçhizatı kapsayacağını belirtti.

“Daha önce vurulmamış yeni̇ hedefler belirledik”

Muhibbi'nin açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise yeni hedeflere ilişkin sözleri oldu.
İran'ın yeni kabiliyetlere sahip silahları devreye sokacağını söyleyen Muhibbi, olası yeni bir çatışmada önceki hedeflerle sınırlı kalınmayacağını belirtti.
Devrim Muhafızları Sözcüsü, İran'ın “daha önce hedef alınmamış yeni hedefler” belirlediğini açıkladı. Ancak bu hedeflerin nerede bulunduğu veya hangi askeri unsurları kapsadığı konusunda ayrıntı vermedi.

İran: Uzun süreli̇ savaşa hazırız

Muhibbi, İran'ın olası çatışmanın kısa süreli olmayabileceğini hesaba kattığını da söyledi.
Savaşların farklı aşamalardan oluştuğunu savunan Muhibbi, Devrim Muhafızlarının uzun süreli bir savaşa hazırlandığını ve mevcut hazırlık seviyesinin daha önceki döneme kıyasla yükseltildiğini belirtti.
Açıklamalar, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini gündeme getirmesinin ardından Tahran yönetimi de saldırıya karşı geniş çaplı misilleme uyarılarında bulunuyor.

Devri̇m Muhafızları: ABD i̇le doğrudan temasımız yok

Muhibbi, Devrim Muhafızları Ordusunun ABD ile doğrudan veya gayriresmi bir iletişim yürütmediğini de söyledi.
İran silahlı kuvvetlerinin diplomatik müzakerelerin tarafı olmadığını belirten Muhibbi, ordunun temel görevinin ülkenin savunulması olduğunu ifade etti.
Muhibbi ayrıca ABD'nin bölgedeki askeri hakimiyetinin sona erdiğini ve yeni bölgesel düzenin Washington yerine Tahran tarafından şekillendirildiğini öne sürdü. Bu değerlendirme İran tarafının siyasi ve askeri görüşünü yansıtıyor.

ABD üsleri̇ne i̇li̇şki̇n di̇kkat çeken i̇ddi̇a

Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD'nin yıllar boyunca bölge ülkelerinde kurduğu bazı askeri üslerin İran saldırıları sonucunda kullanılamaz hale getirildiğini de iddia etti.
İran'ın bölgedeki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bilinirken, Tahran'ın bazı saldırıların yol açtığını öne sürdüğü hasar ve kayıplara ilişkin açıklamaları ABD tarafından reddedildi.
Tahran'ın batısındaki Şahran petrol deposu tesisinde patlama meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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