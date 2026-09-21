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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/tahran-semalarinda-gizemli-isiklar-goruntuler-viral-oldu-1108897085.html
Tahran semalarında gizemli ışıklar: Görüntüler viral oldu
Tahran semalarında gizemli ışıklar: Görüntüler viral oldu
Sputnik Türkiye
İran'ın başkenti Tahran'ın gece gökyüzünde görüldüğü öne sürülen parlak ve çok renkli ışıklar sosyal medyada gündem oldu. Farklı açılardan çekildiği belirtilen... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T07:09+0300
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tahran
ortadoğu
i̇ran
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Sosyal medyada 20 Eylül'de yayılmaya başlayan görüntülerde, Tahran semalarında birden fazla parlak ışığa sahip olduğu görülen bir nesnenin gece gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Bazı İran kaynakları görüntünün Azadegan Otoyolu çevresinde kaydedildiğini öne sürdü.Ancak internette dolaşan videoların orijinal kayıtlarına ait konum ve zaman verileri kamuoyuyla paylaşılmış değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/sisiden-abd-ve-irana-cagri-kapsamli-anlasmaya-varilmali-1108892003.html
tahran
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tahran, ortadoğu, i̇ran
tahran, ortadoğu, i̇ran

Tahran semalarında gizemli ışıklar: Görüntüler viral oldu

07:09 21.09.2026
© SputnikTahran'ın batısındaki Şahran petrol deposu tesisinde patlama meydana geldi.
Tahran'ın batısındaki Şahran petrol deposu tesisinde patlama meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Sputnik
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İran'ın başkenti Tahran'ın gece gökyüzünde görüldüğü öne sürülen parlak ve çok renkli ışıklar sosyal medyada gündem oldu. Farklı açılardan çekildiği belirtilen görüntüler hızla yayılırken, gökyüzündeki nesnenin ne olduğu henüz belirlenemedi. İran makamlarından da şu ana kadar olayı bir güvenlik tehdidi olarak tanımlayan resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyada 20 Eylül'de yayılmaya başlayan görüntülerde, Tahran semalarında birden fazla parlak ışığa sahip olduğu görülen bir nesnenin gece gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Bazı İran kaynakları görüntünün Azadegan Otoyolu çevresinde kaydedildiğini öne sürdü.
Ancak internette dolaşan videoların orijinal kayıtlarına ait konum ve zaman verileri kamuoyuyla paylaşılmış değil.
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