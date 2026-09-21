Sosyal medyada 20 Eylül'de yayılmaya başlayan görüntülerde, Tahran semalarında birden fazla parlak ışığa sahip olduğu görülen bir nesnenin gece gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Bazı İran kaynakları görüntünün Azadegan Otoyolu çevresinde kaydedildiğini öne sürdü.Ancak internette dolaşan videoların orijinal kayıtlarına ait konum ve zaman verileri kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Tahran semalarında gizemli ışıklar: Görüntüler viral oldu

© Sputnik Tahran'ın batısındaki Şahran petrol deposu tesisinde patlama meydana geldi. © Sputnik

İran'ın başkenti Tahran'ın gece gökyüzünde görüldüğü öne sürülen parlak ve çok renkli ışıklar sosyal medyada gündem oldu. Farklı açılardan çekildiği belirtilen görüntüler hızla yayılırken, gökyüzündeki nesnenin ne olduğu henüz belirlenemedi. İran makamlarından da şu ana kadar olayı bir güvenlik tehdidi olarak tanımlayan resmi bir açıklama gelmedi.