https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/hurmuz-bogazinda-yeni-saldiri-petrol-tankeri-vuruldu-1108908858.html
Hürmüz Boğazı'nda yeni saldırı: Petrol tankeri vuruldu
Hürmüz Boğazı'nda yeni saldırı: Petrol tankeri vuruldu
Sputnik Türkiye
Dünyanın en kritik enerji geçiş noktası Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri, kaynağı henüz tespit edilemeyen bir mühimmatla hedef alındı. UKMTO tarafından... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T13:54+0300
2026-09-21T13:54+0300
2026-09-21T13:54+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
i̇ngiltere
saldırı
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Küresel petrol taşımacılığının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı, gece saatlerinde esrarengiz bir saldırıya sahne oldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından askeri kaynaklara dayandırılarak yapılan resmi açıklamaya göre, boğazdan geçiş yapmakta olan bir petrol tankeri doğrudan hedef alındı.Tankere nereden ateşlendiği ve kime ait olduğu henüz aydınlatılamayan tanımlanamaz bir mühimmatın isabet ettiği bildirildi. Olay anında gemide meydana gelen patlama ve sarsıntı paniğe yol açarken, mürettebattan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı doğrulandı.Seyir devam ediyor: Bölgede alarm durumuSaldırının ardından yapılan ilk teknik kontrollerde, tankerin kritik sistemlerinde seyre engel olacak büyüklükte bir arıza meydana gelmediği belirlendi. Ağır bir hasar almayan ticari gemi, kendi makine gücüyle rotasından sapmadan bir sonraki varış limanına doğru intikalini sürdürüyor.Olay sonrasında denize herhangi bir petrol sızıntısı veya çevre kirliliği rapor edilmedi. Saldırıyı gerçekleştiren aktörün kimliği belirsizliğini korurken, UKMTO Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda seyreden tüm ticari gemilere güzergah boyunca azami ihtiyatla hareket etmeleri ve her türlü şüpheli durumu ivedilikle yetkililere aktarmaları yönünde acil güvenlik tavsiyesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/trump-ve-pezeskiyan-gorusecek-mi-dikkat-ceken-iran-mesaji-1108905572.html
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hürmüz boğazı, i̇ran, i̇ngiltere, saldırı
hürmüz boğazı, i̇ran, i̇ngiltere, saldırı
Hürmüz Boğazı'nda yeni saldırı: Petrol tankeri vuruldu
Dünyanın en kritik enerji geçiş noktası Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri, kaynağı henüz tespit edilemeyen bir mühimmatla hedef alındı. UKMTO tarafından duyurulan olayda iki mürettebat hafif yaralanırken, saldırının arkasındaki gizem ve bölgede yükselen gerilim uluslararası deniz ticaretini teyakkuza geçirdi.
Küresel petrol taşımacılığının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı, gece saatlerinde esrarengiz bir saldırıya sahne oldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından askeri kaynaklara dayandırılarak yapılan resmi açıklamaya göre, boğazdan geçiş yapmakta olan bir petrol tankeri doğrudan hedef alındı.
Tankere nereden ateşlendiği ve kime ait olduğu henüz aydınlatılamayan tanımlanamaz bir mühimmatın isabet ettiği bildirildi. Olay anında gemide meydana gelen patlama ve sarsıntı paniğe yol açarken, mürettebattan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı doğrulandı.
Seyir devam ediyor: Bölgede alarm durumu
Saldırının ardından yapılan ilk teknik kontrollerde, tankerin kritik sistemlerinde seyre engel olacak büyüklükte bir arıza meydana gelmediği belirlendi. Ağır bir hasar almayan ticari gemi, kendi makine gücüyle rotasından sapmadan bir sonraki varış limanına doğru intikalini sürdürüyor.
Olay sonrasında denize herhangi bir petrol sızıntısı veya çevre kirliliği
rapor edilmedi. Saldırıyı gerçekleştiren aktörün kimliği belirsizliğini korurken, UKMTO Hürmüz Boğazı
ve çevresindeki sularda seyreden tüm ticari gemilere güzergah boyunca azami ihtiyatla hareket etmeleri ve her türlü şüpheli durumu
ivedilikle yetkililere aktarmaları yönünde acil güvenlik tavsiyesinde bulundu.