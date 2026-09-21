https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/hurmuz-bogazinda-yeni-saldiri-petrol-tankeri-vuruldu-1108908858.html

Hürmüz Boğazı'nda yeni saldırı: Petrol tankeri vuruldu

Hürmüz Boğazı'nda yeni saldırı: Petrol tankeri vuruldu

Sputnik Türkiye

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktası Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri, kaynağı henüz tespit edilemeyen bir mühimmatla hedef alındı. UKMTO tarafından... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T13:54+0300

2026-09-21T13:54+0300

2026-09-21T13:54+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

hürmüz boğazı

i̇ran

i̇ngiltere

saldırı

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Küresel petrol taşımacılığının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı, gece saatlerinde esrarengiz bir saldırıya sahne oldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından askeri kaynaklara dayandırılarak yapılan resmi açıklamaya göre, boğazdan geçiş yapmakta olan bir petrol tankeri doğrudan hedef alındı.Tankere nereden ateşlendiği ve kime ait olduğu henüz aydınlatılamayan tanımlanamaz bir mühimmatın isabet ettiği bildirildi. Olay anında gemide meydana gelen patlama ve sarsıntı paniğe yol açarken, mürettebattan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı doğrulandı.Seyir devam ediyor: Bölgede alarm durumuSaldırının ardından yapılan ilk teknik kontrollerde, tankerin kritik sistemlerinde seyre engel olacak büyüklükte bir arıza meydana gelmediği belirlendi. Ağır bir hasar almayan ticari gemi, kendi makine gücüyle rotasından sapmadan bir sonraki varış limanına doğru intikalini sürdürüyor.Olay sonrasında denize herhangi bir petrol sızıntısı veya çevre kirliliği rapor edilmedi. Saldırıyı gerçekleştiren aktörün kimliği belirsizliğini korurken, UKMTO Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda seyreden tüm ticari gemilere güzergah boyunca azami ihtiyatla hareket etmeleri ve her türlü şüpheli durumu ivedilikle yetkililere aktarmaları yönünde acil güvenlik tavsiyesinde bulundu.

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