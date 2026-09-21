https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/hastane-otoparkinda-256-bin-900-sentetik-ecza-hapi-bulundu-1108903113.html
Hastane otoparkında 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu
Hastane otoparkında 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu
Sputnik Türkiye
Mersin'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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Hastane otoparkında 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama yaptı.Aracın sahibi gözaltındaAramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin (19) ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi.Ekipler, Kübra S. ile aynı adreste yaşayan Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S.'yi (16) gözaltına aldı.Zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-sarkici-sefodan-ilk-aciklama--1108879985.html
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mersin, toroslar, uyuşturucu
mersin, toroslar, uyuşturucu
Hastane otoparkında 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu
Mersin'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hastane otoparkında 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama yaptı.
Aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin (19) ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, Kübra S. ile aynı adreste yaşayan Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S.'yi (16) gözaltına aldı.
Zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.