https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/hastane-otoparkinda-256-bin-900-sentetik-ecza-hapi-bulundu-1108903113.html

Hastane otoparkında 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu

Hastane otoparkında 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu

Sputnik Türkiye

Mersin'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T11:30+0300

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Hastane otoparkında 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama yaptı.Aracın sahibi gözaltındaAramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin (19) ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi.Ekipler, Kübra S. ile aynı adreste yaşayan Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S.'yi (16) gözaltına aldı.Zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-sarkici-sefodan-ilk-aciklama--1108879985.html

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