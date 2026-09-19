https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-sarkici-sefodan-ilk-aciklama--1108879985.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Sefo'dan ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Sefo'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü şarkıcı Sefo, serbest kaldıktan sonra ilk kez açıklama yaptı. Adli Tıp Kurumu dışında bağımsız... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T16:45+0300
2026-09-19T16:45+0300
2026-09-19T16:47+0300
yaşam
sefo
adli tıp kurumu
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Sefo ismiyle tanınan Seyfullah Sağır sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanımını ve özendirilmesini tasvip etmedim" diyen ünlü isim, "Bugün çok kalabalık olduğumuz için, herhangi bir soru işaretine yer bırakmamak adına kendi isteğimle bağımsız bir laboratuvarda da ayrıca test verdim" dedi. Sefo bu test sonuçlarını da paylaşacağını söyledi. Evimde suç unsuru bulunamadıSerbest bırakılan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yürütülen soruşturma kapsamında evimde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir arama yapıldı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sonrasında gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu’na gittim ve işlemlerimin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldım. Bu süreçte görevini yerine getiren tüm devlet görevlilerinin bizlere karşı iyi niyetli yaklaşımını da özellikle belirtmek isterim. Süreç boyunca bize gösterdikleri anlayış ve hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyorumSizlerin güvenini boşa çıkarmayacağımHayatım boyunca uyuşturucu madde kullanımını ve özendirilmesini tasvip etmedim. Böyle bir konuda önce ailemin, sonra beni seven, yıllardır şarkılarımı dinleyen ve bana inanan sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım. Adli Tıp Kurumu’na ve yürütülen sürece saygım sonsuz. Bugün çok kalabalık olduğumuz için, herhangi bir soru işaretine yer bırakmamak adına kendi isteğimle bağımsız bir laboratuvarda da ayrıca test verdim. Başta Adli Tıp Kurumu’nun sonuçları olmak üzere, diğer test sonuçlarım da elime ulaştığında şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu süreçte ailemin ve sizlerin desteğini hissetmek benim için gerçekten çok kıymetli. Arayan, soran, mesaj atan ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda yine sadece müziği, şarkıları ve güzel şeyleri konuşuruz. Sizi seviyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/uyusturucu-sorusturmasinda-hakkinda-gozalti-karari-verilen-afra-saracoglundan-ilk-aciklama--1108856553.html
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sefo, adli tıp kurumu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
sefo, adli tıp kurumu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Sefo'dan ilk açıklama
16:45 19.09.2026 (güncellendi: 16:47 19.09.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü şarkıcı Sefo, serbest kaldıktan sonra ilk kez açıklama yaptı. Adli Tıp Kurumu dışında bağımsız bir yere de test verdiğini söyleyen ünlü isim test sonuçlarını da paylaşacağını belirtti.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Sefo ismiyle tanınan Seyfullah Sağır sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanımını ve özendirilmesini tasvip etmedim" diyen ünlü isim, "Bugün çok kalabalık olduğumuz için, herhangi bir soru işaretine yer bırakmamak adına kendi isteğimle bağımsız bir laboratuvarda da ayrıca test verdim" dedi. Sefo bu test sonuçlarını da paylaşacağını söyledi.
Evimde suç unsuru bulunamadı
Serbest bırakılan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yürütülen soruşturma kapsamında evimde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir arama yapıldı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sonrasında gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu’na gittim ve işlemlerimin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldım. Bu süreçte görevini yerine getiren tüm devlet görevlilerinin bizlere karşı iyi niyetli yaklaşımını da özellikle belirtmek isterim. Süreç boyunca bize gösterdikleri anlayış ve hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyorum
Sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım
Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanımını ve özendirilmesini tasvip etmedim. Böyle bir konuda önce ailemin, sonra beni seven, yıllardır şarkılarımı dinleyen ve bana inanan sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım. Adli Tıp Kurumu’na ve yürütülen sürece saygım sonsuz. Bugün çok kalabalık olduğumuz için, herhangi bir soru işaretine yer bırakmamak adına kendi isteğimle bağımsız bir laboratuvarda da ayrıca test verdim. Başta Adli Tıp Kurumu’nun sonuçları olmak üzere, diğer test sonuçlarım da elime ulaştığında şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu süreçte ailemin ve sizlerin desteğini hissetmek benim için gerçekten çok kıymetli. Arayan, soran, mesaj atan ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda yine sadece müziği, şarkıları ve güzel şeyleri konuşuruz. Sizi seviyorum."