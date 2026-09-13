https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/evlilik-destegi-buyudu-1191-firmada-indirim-1108727280.html

Evlilik desteği büyüdü: 1191 firmada indirim

Evlilik desteği büyüdü: 1191 firmada indirim

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik desteklerin kapsamını genişletti. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T14:14+0300

2026-09-13T14:14+0300

2026-09-13T14:14+0300

ekonomi̇

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Evlilik hazırlığındaki çiftlerin masraflarını azaltmayı amaçlayan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sağlanan indirim desteği büyüyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projede yerel düzeyde anlaşma sağlanan firma sayısı 1132'den 1147'ye yükseldi. Ulusal çapta anlaşmalı 44 firma ile birlikte indirim desteği sunan toplam firma sayısı 1191 oldu.Bakanlık, hem ulusal hem de yerel düzeyde yeni şirketlerin programa dahil edilmesi amacıyla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.Toplam 1403 kurum ve kuruluş projeye dahil olduÇalışmalar yalnızca özel sektör firmalarıyla sınırlı tutulmadı. Bakanlık, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de işbirliğine gitti.Bugüne kadar 44 ulusal firma, 1147 yerel firma, 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetim projeye dahil edildi.Böylece evlilik hazırlığındaki gençlere çeşitli alanlarda destek sağlamak amacıyla işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların toplam sayısı 1403'e ulaştı.Evlilik alışverişlerinde yüzde 40'a varan indirimProjenin dikkat çeken desteklerinden biri, evlilik öncesindeki alışverişlerde çiftlere sağlanan fiyat avantajları oldu.Anlaşmalı firmaların bir bölümü mevcut kampanyalarına ek indirimler uygularken, bazı işletmelerde satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen indirimler sağlanıyor.Böylece evlilik hazırlığı yapan gençlerin mobilyadan ev eşyasına kadar farklı ihtiyaçlarında oluşabilecek mali yükün azaltılması hedefleniyor.İndirim kodu e-Devlet üzerinden alınabiliyorDestekten yararlanmaya hak kazanan çiftler, anlaşmalı işletmelerde kullanabilecekleri indirim kodunu e-Devlet üzerinden temin edebiliyor.Kampanyaların kapsamı, anlaşmalı firmalar ve indirim kodunun oluşturulmasına ilişkin ayrıntılar ise Aile ve Gençlik Fonu kapsamında oluşturulan resmi platform üzerinden öğrenilebiliyor.Projenin temelini oluşturan Aile ve Gençlik Fonu, aile yapısının güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturuldu. Bakanlık, fon kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ni 2024 yılında hayata geçirdi.190 belediyeden düğün salonu, nikah ve çeyiz desteğiEvlenecek gençlere verilen destek yalnızca alışveriş indirimlerinden oluşmuyor. Projeye dahil olan 190 yerel yönetim, çiftlere farklı alanlarda imkanlar sağlıyor.Belediyelerin sunduğu destekler arasında ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi uygulamalar bulunuyor.Bakanlığın yeni anlaşmalar için yürüttüğü çalışmaların devam etmesi nedeniyle, önümüzdeki dönemde evlilik desteği kapsamında indirim sağlayan firma ve kurum sayısının daha da artması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bassavcilik-dugmeye-basti-o-hesaplar-tek-tek-desifre-oluyor-borsa-paylasimlarina-sorusturma-1108726303.html

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Sputnik Türkiye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı