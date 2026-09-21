https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/galatasaray-baskani-ozbekten-okan-buruk-karari-1108916992.html
Galatasaray Başkanı Özbek'ten Okan Buruk kararı
Galatasaray Başkanı Özbek'ten Okan Buruk kararı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a yönelik güvenlerinin tam olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı takımın hedeflerinden... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T19:53+0300
2026-09-21T19:53+0300
2026-09-21T19:53+0300
spor
okan buruk
dursun özbek
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
futbol antrenörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100841693_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_000ac13dd5d285b8fbd8b8d2c21b1e71.jpg
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulundu.Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'la sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/trabzonspor-galatasarayi-4-0-yendi-salahtan-hat-trick-1108884399.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100841693_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_92d686fca730f5e6427ca532051eac0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
okan buruk, dursun özbek, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
okan buruk, dursun özbek, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
Galatasaray Başkanı Özbek'ten Okan Buruk kararı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a yönelik güvenlerinin tam olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı takımın hedeflerinden sapmadan yoluna devam edeceğini söyledi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'la sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:
Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Teknik Direktörümüz Okan Buruk ve futbol takımımızla ilgili şahsıma ve yönetim kurulumuza atfedilen gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Okan Hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk’a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır. Ne yazık ki Galatasaray’ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig’de üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa’daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir.