https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fsb-donetskte-secim-sandigi-yakininda-saldiri-planlayan-sahis-yakalandi-1108901150.html
FSB: Donetsk'te seçim sandığı yakınında saldırı planlayan şahıs yakalandı
FSB: Donetsk'te seçim sandığı yakınında saldırı planlayan şahıs yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) talimatıyla 2026 seçim kampanyası sırasında bir seçim sandığı yakınında bomba yüklü... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T10:42+0300
2026-09-21T10:42+0300
2026-09-21T10:44+0300
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duma seçimleri
terör saldırısı
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FSB’den yapılan açıklamada, söz konusu Rus vatandaşının Donetsk'te düzenlenen operasyonla yakalandığı ve terör eylemi hazırlığının engellendiği bildirildi.Açıklamaya göre şüphelinin, internet üzerinden Ukrayna Güvenlik Servisi temsilcileriyle temas kurarak terör faaliyetlerinde yardım etmeyi kabul ettiği tespit edildi.Ukraynalı yöneticilerin talimatıyla hareket eden şahsın, önceden hazırlanan gizli bir yerden 20 kilogram patlayıcı madde çıkardığı aktarıldı. Ayrıca Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracından (İHA) şahsa; 2 kilogram plastik patlayıcı içeren el yapımı patlayıcı, elektronik fünyeler ve uzaktan kumandalı patlatma kartı bırakıldığı ifade edildi.Sivil yoğunluğunun olduğu anı hedef alacaktıEle geçirdiği patlayıcıları ve şarapnel parçalarını kendi aracına yerleştiren şüphelinin, aracı bölgedeki seçim sandıklarından birinin yakınına park etmeyi planladığı kaydedildi. Saldırının, 2026 seçim kampanyası döneminde kalabalığın en yoğun olduğu saatlerde uzaktan kumandayla gerçekleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.Şüphelinin eylemini gerçekleştiremeden FSB ekiplerince gözaltına alındığı, şahıs hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-ve-liman-tesisleri-vuruldu-1108898203.html
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rusya, ukrayna, donetsk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, terör, duma seçimleri, terör saldırısı
rusya, ukrayna, donetsk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, terör, duma seçimleri, terör saldırısı
FSB: Donetsk'te seçim sandığı yakınında saldırı planlayan şahıs yakalandı
10:42 21.09.2026 (güncellendi: 10:44 21.09.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) talimatıyla 2026 seçim kampanyası sırasında bir seçim sandığı yakınında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlemeyi planlayan bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.
FSB’den yapılan açıklamada, söz konusu Rus vatandaşının Donetsk'te düzenlenen operasyonla yakalandığı ve terör eylemi hazırlığının engellendiği bildirildi.
Açıklamaya göre şüphelinin, internet üzerinden Ukrayna Güvenlik Servisi temsilcileriyle temas kurarak terör faaliyetlerinde yardım etmeyi kabul ettiği tespit edildi.
Ukraynalı yöneticilerin talimatıyla hareket eden şahsın, önceden hazırlanan gizli bir yerden 20 kilogram patlayıcı madde çıkardığı aktarıldı. Ayrıca Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracından (İHA) şahsa; 2 kilogram plastik patlayıcı içeren el yapımı patlayıcı, elektronik fünyeler ve uzaktan kumandalı patlatma kartı bırakıldığı ifade edildi.
Sivil yoğunluğunun olduğu anı hedef alacaktı
Ele geçirdiği patlayıcıları ve şarapnel parçalarını kendi aracına yerleştiren şüphelinin, aracı bölgedeki seçim sandıklarından birinin yakınına park etmeyi planladığı kaydedildi. Saldırının, 2026 seçim kampanyası döneminde kalabalığın en yoğun olduğu saatlerde uzaktan kumandayla gerçekleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
Şüphelinin eylemini gerçekleştiremeden FSB ekiplerince gözaltına alındığı, şahıs hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.