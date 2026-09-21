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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-sorusturmasinda-2-supheli-daha-gozaltina-alindi-1108896648.html
Fon soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı
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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Uygun ile Özkan... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.Bu kapsamda, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı.Şüphelilerin işlemlerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/spk-fonlarin-tasfiye-surecini-3-aydan-6-aya-cikardi-1108895752.html
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bülent uygun, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, i̇stanbul, sermaye
bülent uygun, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, i̇stanbul, sermaye

Fon soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı

00:55 21.09.2026
© AA İstanbul Emniyet Müdürlüğü
 İstanbul Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AA
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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Uygun ile Özkan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.
Bu kapsamda, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
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