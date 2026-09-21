https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-sorusturmasinda-2-supheli-daha-gozaltina-alindi-1108896648.html
Fon soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Uygun ile Özkan... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T00:55+0300
2026-09-21T00:55+0300
2026-09-21T00:55+0300
türki̇ye
bülent uygun
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
i̇stanbul
sermaye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.Bu kapsamda, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı.Şüphelilerin işlemlerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/spk-fonlarin-tasfiye-surecini-3-aydan-6-aya-cikardi-1108895752.html
türki̇ye
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bülent uygun, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, i̇stanbul, sermaye
bülent uygun, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, i̇stanbul, sermaye
Fon soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Uygun ile Özkan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.
Bu kapsamda, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.