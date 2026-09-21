https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-sorusturmasi-2-supheli-daha-gozaltina-alindi-1108917108.html
Fon soruşturması: 2 şüpheli daha gözaltına alındı
Fon soruşturması: 2 şüpheli daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'fon soruşturması' kapsamında Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T20:07+0300
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Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın hesabına para gönderdiği belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-sorusturmasi-buyuyor-pusula-portfoyun-de-dahil-oldugu-9-sirketle-baglantili-malvarliklari-1108899593.html
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fon, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, borsa i̇stanbul anonim şirketi, menkul kıymetler ve borsa komisyonu
Fon soruşturması: 2 şüpheli daha gözaltına alındı
20:07 21.09.2026 (güncellendi: 20:09 21.09.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'fon soruşturması' kapsamında Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı.
Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın hesabına para gönderdiği belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkında gözaltı işlemi uygulandı.