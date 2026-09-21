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Fon soruşturması: 2 şüpheli daha gözaltına alındı
Fon soruşturması: 2 şüpheli daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'fon soruşturması' kapsamında Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın hesabına para gönderdiği belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-sorusturmasi-buyuyor-pusula-portfoyun-de-dahil-oldugu-9-sirketle-baglantili-malvarliklari-1108899593.html
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fon, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, borsa i̇stanbul anonim şirketi, menkul kıymetler ve borsa komisyonu
fon, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, borsa i̇stanbul anonim şirketi, menkul kıymetler ve borsa komisyonu

Fon soruşturması: 2 şüpheli daha gözaltına alındı

20:07 21.09.2026 (güncellendi: 20:09 21.09.2026)
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'fon soruşturması' kapsamında Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı.
Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın hesabına para gönderdiği belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
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EKONOMİ
Fon soruşturması büyüyor: Pusula Portföy'ün de dahil olduğu 9 şirketle bağlantılı malvarlıkları donduruldu
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