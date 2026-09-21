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Fidan: Erdoğan ile Trump arasındaki kimyanın güçlendirdiği güçlü ivme, işbirliğimizi derinleştirmemize yardımcı olacak
Fidan: Erdoğan ile Trump arasındaki kimyanın güçlendirdiği güçlü ivme, işbirliğimizi derinleştirmemize yardımcı olacak
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "100. yıla yaklaşırken tarihimiz, birlikte neler başarabileceğimizi kanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "100. Yıla Girerken Türkiye-ABD İlişkileri" panelinde konuştu.Fidan, Türkiye-ABD ilişkisinin zaman içinde sınandığını ve kalıcı değerini ortaya koyduğunu belirtti.Uluslararası düzende yaşanan dönüşümün daha fazla bölgesel sahiplenmeyi ve küresel güçler ile kapasitesi bulunan bölgesel aktörler arasında etkin ortaklık kurulmasını gerektirdiğini belirten Fidan, Türkiye ve ABD'nin farklı bölgelerde işbirliğini derinleştirebileceğini söyledi ve ekledi:Libya, Sudan ve Afrika genelindeki krizler gibi bazı zorlu alanlarda ABD-Türkiye işbirliğinin uzun süreli çatışmalarda gerçek bir fark yarattığını belirten Fidan, "ABD ile diplomatik ilişkilerimizin 2'nci yüzyılında hedefimiz; Türk-Amerikan ortaklığını küresel barış ve istikrarın daha büyük yararı için kullanmaktır" dedi.Savunma: Devam eden sorunlar çözülmeliFidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir diğer ayağının savunma işbirliği olduğunu belirterek, "Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların, iki müttefik arasında yeri olmamalıdır. Cumhurbaşkanlarımız, ortak anlayışlarını somut sonuçlara dönüştürme konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur" diye konuştu.Kısıtlamaların kaldırılmasının şirketlerin dünyanın farklı bölgelerinde ortaklıklarını daha da geliştirmesine yardımcı olacağını belirten Fidan, enerjinin de yakın işbirliğinin somut ve önemli kazanımlar sağlayabileceği alanlardan biri olduğunu söyledi.ABD'nin artık Türkiye'nin önde gelen enerji tedarikçisi konumunda olduğunu belirten Fidan, uzun vadeli anlaşmaların bu ilişkiyi güçlendirdiğini kaydetti.Fidan'dan ABD'ye İsrail çağrısıİran Savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki politikalarına değinen Fidan, şu ifadeleri kullandı:
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hakan fidan, abd, i̇srail
hakan fidan, abd, i̇srail

Fidan: Erdoğan ile Trump arasındaki kimyanın güçlendirdiği güçlü ivme, işbirliğimizi derinleştirmemize yardımcı olacak

19:35 21.09.2026
© AA / Dışişleri BakanlığıHakan Fidan: Türkiye-Mısır iş birliğinin güçlenmesi bölgede barış ve istikrara hizmet ediyor
Hakan Fidan: Türkiye-Mısır iş birliğinin güçlenmesi bölgede barış ve istikrara hizmet ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AA / Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "100. yıla yaklaşırken tarihimiz, birlikte neler başarabileceğimizi kanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki kimyanın güçlendirdiği bu güçlü ivmenin, farklı bölgelerde ve farklı meselelerde işbirliğimizi kurumsallaştırmamıza ve derinleştirmemize yardımcı olacağına kesinlikle inanıyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "100. Yıla Girerken Türkiye-ABD İlişkileri" panelinde konuştu.
Fidan, Türkiye-ABD ilişkisinin zaman içinde sınandığını ve kalıcı değerini ortaya koyduğunu belirtti.
Uluslararası düzende yaşanan dönüşümün daha fazla bölgesel sahiplenmeyi ve küresel güçler ile kapasitesi bulunan bölgesel aktörler arasında etkin ortaklık kurulmasını gerektirdiğini belirten Fidan, Türkiye ve ABD'nin farklı bölgelerde işbirliğini derinleştirebileceğini söyledi ve ekledi:

100. yıla yaklaşırken tarihimiz, birlikte neler başarabileceğimizi kanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki kimyanın güçlendirdiği bu güçlü ivmenin, farklı bölgelerde ve farklı meselelerde işbirliğimizi kurumsallaştırmamıza ve derinleştirmemize yardımcı olacağına kesinlikle inanıyorum.

Libya, Sudan ve Afrika genelindeki krizler gibi bazı zorlu alanlarda ABD-Türkiye işbirliğinin uzun süreli çatışmalarda gerçek bir fark yarattığını belirten Fidan, "ABD ile diplomatik ilişkilerimizin 2'nci yüzyılında hedefimiz; Türk-Amerikan ortaklığını küresel barış ve istikrarın daha büyük yararı için kullanmaktır" dedi.

Savunma: Devam eden sorunlar çözülmeli

Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir diğer ayağının savunma işbirliği olduğunu belirterek, "Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların, iki müttefik arasında yeri olmamalıdır. Cumhurbaşkanlarımız, ortak anlayışlarını somut sonuçlara dönüştürme konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur" diye konuştu.
Kısıtlamaların kaldırılmasının şirketlerin dünyanın farklı bölgelerinde ortaklıklarını daha da geliştirmesine yardımcı olacağını belirten Fidan, enerjinin de yakın işbirliğinin somut ve önemli kazanımlar sağlayabileceği alanlardan biri olduğunu söyledi.
ABD'nin artık Türkiye'nin önde gelen enerji tedarikçisi konumunda olduğunu belirten Fidan, uzun vadeli anlaşmaların bu ilişkiyi güçlendirdiğini kaydetti.

Fidan'dan ABD'ye İsrail çağrısı

İran Savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki politikalarına değinen Fidan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tehditler, birbirini güçlendiriyor ve diplomasinin önünü tıkıyor. Bunlarla mücadele etmek etkin bölgesel sorumluluk ve ABD ile yakın işbirliği gerektiriyor. Özellikle ABD'nin, hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz."
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