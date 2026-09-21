https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fidan-erdogan-ile-trump-arasindaki-kimyanin-guclendirdigi-guclu-ivme-isbirligimizi-1108916515.html

Fidan: Erdoğan ile Trump arasındaki kimyanın güçlendirdiği güçlü ivme, işbirliğimizi derinleştirmemize yardımcı olacak

Fidan: Erdoğan ile Trump arasındaki kimyanın güçlendirdiği güçlü ivme, işbirliğimizi derinleştirmemize yardımcı olacak

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "100. yıla yaklaşırken tarihimiz, birlikte neler başarabileceğimizi kanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T19:35+0300

2026-09-21T19:35+0300

2026-09-21T19:35+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "100. Yıla Girerken Türkiye-ABD İlişkileri" panelinde konuştu.Fidan, Türkiye-ABD ilişkisinin zaman içinde sınandığını ve kalıcı değerini ortaya koyduğunu belirtti.Uluslararası düzende yaşanan dönüşümün daha fazla bölgesel sahiplenmeyi ve küresel güçler ile kapasitesi bulunan bölgesel aktörler arasında etkin ortaklık kurulmasını gerektirdiğini belirten Fidan, Türkiye ve ABD'nin farklı bölgelerde işbirliğini derinleştirebileceğini söyledi ve ekledi:Libya, Sudan ve Afrika genelindeki krizler gibi bazı zorlu alanlarda ABD-Türkiye işbirliğinin uzun süreli çatışmalarda gerçek bir fark yarattığını belirten Fidan, "ABD ile diplomatik ilişkilerimizin 2'nci yüzyılında hedefimiz; Türk-Amerikan ortaklığını küresel barış ve istikrarın daha büyük yararı için kullanmaktır" dedi.Savunma: Devam eden sorunlar çözülmeliFidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir diğer ayağının savunma işbirliği olduğunu belirterek, "Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların, iki müttefik arasında yeri olmamalıdır. Cumhurbaşkanlarımız, ortak anlayışlarını somut sonuçlara dönüştürme konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur" diye konuştu.Kısıtlamaların kaldırılmasının şirketlerin dünyanın farklı bölgelerinde ortaklıklarını daha da geliştirmesine yardımcı olacağını belirten Fidan, enerjinin de yakın işbirliğinin somut ve önemli kazanımlar sağlayabileceği alanlardan biri olduğunu söyledi.ABD'nin artık Türkiye'nin önde gelen enerji tedarikçisi konumunda olduğunu belirten Fidan, uzun vadeli anlaşmaların bu ilişkiyi güçlendirdiğini kaydetti.Fidan'dan ABD'ye İsrail çağrısıİran Savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki politikalarına değinen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/cumhurbaskani-erdogan-bm-81-genel-kuruluna-katilmak-uzere-abdde-1108895553.html

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