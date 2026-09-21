https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/cumhurbaskani-erdogan-bm-81-genel-kuruluna-katilmak-uzere-abdde-1108895553.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'a geldi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T00:39+0300

2026-09-21T00:39+0300

2026-09-21T00:39+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

abd

bm genel kurulu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 22.50'de 'TUR' uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile diğer ilgililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/dunya-liderleri-new-yorkta-bulusuyor-bm-genel-kurulu-22-eylulde-basliyor-1108889388.html

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recep tayyip erdoğan, abd, bm genel kurulu