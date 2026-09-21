https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/enver-altayli-sagliginin-duzelmesi-halinde-kozinoglu-sorusturmasinda-ifade-verecek-1108902230.html
Enver Altaylı sağlığının düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek
Enver Altaylı sağlığının düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek
Sputnik Türkiye
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, başka bir davadan hükümlü Enver... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
enver altaylı
kaşif kozinoğlu
mi̇t
silivri cezaevi
fetullahçı terör örgütü
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Enver Altaylı sağlığının düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek.Kozinoğlu soruşturmasıSilivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesinin sağlık sorunları sebebiyle alınamadığı öğrenildi.Altaylı da konuşacakAltaylı'nın sağlık durumunun düzelmesi halinde ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisinin-omer-babasi-emin-olcay-konustu-feto-incelemesi-dogru-karar-1108900405.html
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enver altaylı, kaşif kozinoğlu, mi̇t, silivri cezaevi, fetullahçı terör örgütü
enver altaylı, kaşif kozinoğlu, mi̇t, silivri cezaevi, fetullahçı terör örgütü
Enver Altaylı sağlığının düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesi sağlık durumunun düzelmesi halinde alınacak.
Enver Altaylı sağlığının düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesinin sağlık sorunları sebebiyle alınamadığı öğrenildi.
Altaylı'nın sağlık durumunun düzelmesi halinde ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.