Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/enver-altayli-sagliginin-duzelmesi-halinde-kozinoglu-sorusturmasinda-ifade-verecek-1108902230.html
Enver Altaylı sağlığının düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek
Enver Altaylı sağlığının düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek
Sputnik Türkiye
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, başka bir davadan hükümlü Enver... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T11:10+0300
2026-09-21T11:10+0300
türki̇ye
enver altaylı
kaşif kozinoğlu
mi̇t
silivri cezaevi
fetullahçı terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104122/31/1041223121_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_65c88b9f1aac4e80e8f99b1cdabe76ec.jpg
Enver Altaylı sağlığının düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek.Kozinoğlu soruşturmasıSilivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesinin sağlık sorunları sebebiyle alınamadığı öğrenildi.Altaylı da konuşacakAltaylı'nın sağlık durumunun düzelmesi halinde ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisinin-omer-babasi-emin-olcay-konustu-feto-incelemesi-dogru-karar-1108900405.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104122/31/1041223121_146:0:1055:682_1920x0_80_0_0_e676453228720a6b025c94f9cfa38ed5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
enver altaylı, kaşif kozinoğlu, mi̇t, silivri cezaevi, fetullahçı terör örgütü
enver altaylı, kaşif kozinoğlu, mi̇t, silivri cezaevi, fetullahçı terör örgütü

Enver Altaylı sağlığının düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek

11:10 21.09.2026
© Fotoğraf : TwitterEnver Altaylı
Enver Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesi sağlık durumunun düzelmesi halinde alınacak.
Enver Altaylı sağlığının düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek.

Kozinoğlu soruşturması

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesinin sağlık sorunları sebebiyle alınamadığı öğrenildi.

Altaylı da konuşacak

Altaylı'nın sağlık durumunun düzelmesi halinde ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.
Emin Olcay - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
TÜRKİYE
Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay konuştu: 'FETÖ incelemesi doğru karar'
10:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала