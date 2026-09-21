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Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
diyarbakır
yenişehir
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saldırı girişimi
silahlı saldırı
çatışma
silahlı çatışma
çatışmalar
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Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan diğer yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/diyarbakirda-2013-yilinda-kaybolan-dilek-kalkanin-oldurulmesine-iliskin-2-tutuklama-1108763151.html
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diyarbakır, yenişehir, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, çatışma, silahlı çatışma, çatışmalar
diyarbakır, yenişehir, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, çatışma, silahlı çatışma, çatışmalar

Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti

20:44 21.09.2026
© AA / Bestami BodrukDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AA / Bestami Bodruk
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan diğer yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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