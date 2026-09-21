https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/diyarbakirda-silahli-kavga-3-kisi-hayatini-kaybetti-1108917867.html
Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T20:44+0300
2026-09-21T20:44+0300
2026-09-21T20:44+0300
türki̇ye
diyarbakır
yenişehir
saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
çatışma
silahlı çatışma
çatışmalar
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Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan diğer yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/diyarbakirda-2013-yilinda-kaybolan-dilek-kalkanin-oldurulmesine-iliskin-2-tutuklama-1108763151.html
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diyarbakır, yenişehir, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, çatışma, silahlı çatışma, çatışmalar
diyarbakır, yenişehir, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, çatışma, silahlı çatışma, çatışmalar
Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan diğer yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.