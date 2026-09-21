https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/diyarbakirda-silahli-kavga-3-kisi-hayatini-kaybetti-1108917867.html

Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T20:44+0300

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türki̇ye

diyarbakır

yenişehir

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silahlı çatışma

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Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan diğer yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

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