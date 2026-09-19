https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/son-dakika-haberleri-natodan-aciklama-abd-danimarka-ve-gronland-gelecek-hafta-guvenlik-anlasmasi-imzalayacak-1108876265.html

NATO'dan açıklama: ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki anlaşma doğrulandı

NATO'dan açıklama: ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki anlaşma doğrulandı

Sputnik Türkiye

NATO Sözcüsü, anlaşmanın bölgedeki "güvenlik, istikrar ve işbirliğini ilerleteceğini" belirten bir son dakika açıklamasıyla doğruladı. ABD, Danimarka, Grönland... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T12:50+0300

2026-09-19T12:50+0300

2026-09-19T13:03+0300

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD, Danimarka ve Grönland arasında varılan anlaşmanın gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında imzalanması planlanıyor.NATO Sözcüsü, cumartesi günü öğle saatlerinde anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini doğrulayarak, 'gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını7 belirtti. Sözcü, anlaşmanın "bu kritik bölgede güvenlik, istikrar ve işbirliğinin ilerletilmesine yardımcı olacağını" savundu.Trump, anlaşmanın ABD'nin Grönland'daki güvenlik ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlayacağını ve ABD'nin rakiplerinin adada askeri üs kurmasını, askeri varlık bulundurmasını veya hassas yatırımlar yapmasını engelleyeceğini savundu.'ABD'nin askeri varlığı önemli ölçüde genişleyecek'Reuters'ın aktardığına göre anlaşma, ABD'nin Grönland'daki askeri varlığını önemli ölçüde genişletmesini öngörürken, ABD'ye adada kalıcı erişim, üs kurma ve hava sahasını kullanma hakları tanıyacak. Anlaşmanın 1951 tarihli ABD-Danimarka savunma anlaşmasının kapsamını genişletmesi planlanıyor.Trump ayrıca Grönland'ın uygun bölgelerinden birinde geniş çaplı bir ABD askeri varlığı oluşturulması için sürecin başlatılacağını ve bu konuda Grönland halkıyla işbirliği yapılacağını söyledi.Danimarka ve Grönland yönetimleri ise anlaşmanın bölgenin güvenliğini güçlendireceğini belirtirken, anlaşmanın Danimarka'nın Grönland üzerindeki egemenliğini sona erdirdiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Reuters'a göre anlaşmanın ayrıntıları ve olası yeni ABD üslerinin kapsamı henüz tam olarak netleşmiş değil.Anlaşmanın, gelecek hafta New York'ta başlayacak 81. BM Genel Kurulu kapsamında imzalanması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de 23 Eylül'de Genel Kurul kapsamında New York'a gitmesi planlanıyor.Grönland tartışmaları nasıl başladı?Grönland krizi ocak 2026'da ABD Başkanı Donald Trump'ın adanın ABD'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini yeniden gündeme taşımasıyla tırmanmıştı. Trump, Grönland'ın ABD için stratejik öneme sahip olduğunu savunmuş, Washington'un adaya daha geniş askeri ve güvenlik erişimi sağlayacak farklı formüller üzerinde çalıştığını açıklamıştı.Buna karşılık Danimarka ile Grönland yönetimi, adanın geleceğine yalnızca Grönland halkının karar verebileceğini vurgulayarak ABD'nin taleplerini peş peşe reddetmişti.Gerilimin büyümesi üzerine Danimarka'da ABD menşeli ürünlere yönelik boykot kampanyaları düzenlenmiş, Avrupa Birliği ise Grönland'a desteğini göstermek amacıyla yeni bir yatırım paketi hazırlamıştı.Süreç içinde ABD'nin Grönland'daki askeri varlığını genişletmeye yönelik girişimleri ve taraflar arasında yürütülen diplomatik temaslar da tartışmaları derinleştirmişti. Grönland yönetimi, ABD'den gelen çeşitli teklifleri geri çevirerek adanın satılık olmadığını ve dış baskılara boyun eğmeyeceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/trump-danimarka-gronlandin-kontrolunu-abdye-verdi-1108868704.html

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