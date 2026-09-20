https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/kaybolan-13-yasindaki-cocuk-misir-tarlasinda-olu-bulundu-1108895432.html
Kaybolan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu
Kaybolan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel mısır tarlasında ölü bulundu. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T23:56+0300
2026-09-20T23:56+0300
2026-09-20T23:56+0300
türki̇ye
mardin
cumhuriyet başsavcılığı
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_80dfebe030761406304deaae0aa7eb4e.jpg
Mardin'in Derik ilçesinde Kırsal Konuk Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı.Yapılan aramalar sonucu Karayel bir mısır tarlasında ölü bulundu.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/usta-oyuncu-gulsen-tuncere-veda-hem-cok-iyi-bir-insandi-hem-de-iyi-bir-savasciydi-1108891313.html
türki̇ye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_b61a49e03e5b190712ecbe1a3efbe3b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mardin, cumhuriyet başsavcılığı, çocuk
mardin, cumhuriyet başsavcılığı, çocuk
Kaybolan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu
Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel mısır tarlasında ölü bulundu.
Mardin'in Derik ilçesinde Kırsal Konuk Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı.
Yapılan aramalar sonucu Karayel bir mısır tarlasında ölü bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu.