https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/kaybolan-13-yasindaki-cocuk-misir-tarlasinda-olu-bulundu-1108895432.html

Kaybolan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu

Kaybolan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel mısır tarlasında ölü bulundu. 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T23:56+0300

2026-09-20T23:56+0300

2026-09-20T23:56+0300

türki̇ye

mardin

cumhuriyet başsavcılığı

çocuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_80dfebe030761406304deaae0aa7eb4e.jpg

Mardin'in Derik ilçesinde Kırsal Konuk Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı.Yapılan aramalar sonucu Karayel bir mısır tarlasında ölü bulundu.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/usta-oyuncu-gulsen-tuncere-veda-hem-cok-iyi-bir-insandi-hem-de-iyi-bir-savasciydi-1108891313.html

türki̇ye

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mardin, cumhuriyet başsavcılığı, çocuk