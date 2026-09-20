Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/kaybolan-13-yasindaki-cocuk-misir-tarlasinda-olu-bulundu-1108895432.html
Kaybolan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu
Kaybolan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel mısır tarlasında ölü bulundu. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T23:56+0300
2026-09-20T23:56+0300
türki̇ye
mardin
cumhuriyet başsavcılığı
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_80dfebe030761406304deaae0aa7eb4e.jpg
Mardin'in Derik ilçesinde Kırsal Konuk Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı.Yapılan aramalar sonucu Karayel bir mısır tarlasında ölü bulundu.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/usta-oyuncu-gulsen-tuncere-veda-hem-cok-iyi-bir-insandi-hem-de-iyi-bir-savasciydi-1108891313.html
türki̇ye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_b61a49e03e5b190712ecbe1a3efbe3b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mardin, cumhuriyet başsavcılığı, çocuk
mardin, cumhuriyet başsavcılığı, çocuk

Kaybolan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu

23:56 20.09.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
© AA
Abone ol
Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel mısır tarlasında ölü bulundu.
Mardin'in Derik ilçesinde Kırsal Konuk Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı.
Yapılan aramalar sonucu Karayel bir mısır tarlasında ölü bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu.
Usta oyuncu Gülsen Tuncer' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
YAŞAM
Usta oyuncu Gülsen Tuncer'e veda: 'Hem çok iyi bir insandı hem de iyi bir savaşçıydı'
15:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала