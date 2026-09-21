https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/ceza-ve-irem-derici-sahneye-cikmadi-organizasyon-firmasi-sorumluluklarini-yerine-getirmedi-1108899902.html

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: 'Organizasyon firması sorumluluklarını yerine getirmedi'

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: 'Organizasyon firması sorumluluklarını yerine getirmedi'

Sputnik Türkiye

Eskişehir’de düzenlenen Food Vibe Fest’te Ceza ve İrem Derici’nin organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle sahne almaması... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T09:47+0300

2026-09-21T09:47+0300

2026-09-21T09:47+0300

türki̇ye

i̇rem derici

ceza

eskişehir

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bir parkta düzenlenen festivalde dün planlananın dışında, Ceza sahne isimli Bilgin Özçalkan'ın sahneye çıkmamasının ardından İrem Derici de Eskişehir'de sahne almama kararı aldı. Sanatçılar kararlarını ve gerekçelerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile duyurdu.Sanatçıların kararı sonrası alanda sahne toplanmaya başlanırken, Türkiye'nin dört bir yanından Eskişehir'e gelip 3 günlük tezgah açan esnaf, mağdur olduklarını dile getirdi. Esnaf durum hakkında bilgi almaya çalışıp, haklarının geri ödenmesini talep etti.Ceza: Organizasyon firması sorumluluklarını yerine getirmediCeza yaptığı açıklamada, "Bu akşam Eskişehir Food Vibe Fest'te vereceğimiz konser, organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bu akşam bizimle buluşmayı bekleyen tüm dinleyicilerimle aynı üzüntüyü paylaşıyorum. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verdi.Milliyet'te yer alan habere göre İrem Derici ise, "Çok ama çok üzgünüm. Takipçilerim biliyordur ki bir süredir bugün sahne alacağım Eskişehir Food Vibe Fest konserim için paylaşımlar yapıyor ve özenle hazırlanıyordum. Fakat dün sevgili Ceza'nın başına gelen benim de başıma geldi. En formal haliyle 'organizasyon firması sorumluluklarını yerine getirmedi' ve çok çok üzülerek sizlerle bugün kavuşamayacağım. Sahneme ve seyircime verdiğim değeri beni bilen, herhangi bir konserime gelen herkes bilir. Umarım ki kimse mağdur olmaz ve bilet iadelerini alır herkes. Kabahatli ben olmasam da bizi de mağdur edenler adına ben sizlerden özür dilerim. Bana güvenin ve en kısa zamanda Eskişehir'de sizlerle buluşacağımı da bilin. Anlayışınız için canım feda hepinize" diyerek takipçilerine durumu izah etti.Firma yetkilisi karakola götürüldüSanatçıların sahne almaması sonrası alanda yer kiralayıp tezgah açan esnaf, mağdur olduklarını iddia etti. Sahnenin toplandığı anda Türkiye'nin çeşitli noktalarından Eskişehir'e gelip tezgah açan esnaf, etkinliğin sorumlusu E.Ü. isimli kadından şikayetçi olacaklarını dile getirdi. Polis konuyla alakalı işlem yaparken E.Ü. işlemleri için karakola götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/demet-akalin-konserinde-tacize-ugradi-isyan-etti-1108822643.html

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i̇rem derici, ceza, eskişehir