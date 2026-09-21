https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/adanada-5-buyuklugunde-deprem-5-ilde-hissedildi-1108897466.html

Adana'da 5 büyüklüğünde deprem: 5 ilde hissedildi

Adana'da 5 büyüklüğünde deprem: 5 ilde hissedildi

Sputnik Türkiye

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin Adana'nın yanı sıra... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T07:35+0300

2026-09-21T07:35+0300

2026-09-21T07:35+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 04.02'de kaydedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.Deprem 5 i̇lde hi̇ssedi̇ldi̇AFAD'ın açıklamasına göre Adana depremi; Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi.Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından ekipler bölgede inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.AFAD'dan i̇lk açıklama geldi̇AFAD, Saimbeyli merkezli depremin ardından yaptığı açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini bildirdi.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:“Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.”AFAD ayrıca bölgede saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirterek depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Saha tarama çalışmaları sürüyorDepremin ardından ekiplerin bölgede yürüttüğü saha tarama çalışmaları sürüyor. İlk kontrollerde can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbar alınmadı.Yetkililerin bölgedeki incelemelerinin ardından Adana'daki depreme ilişkin yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

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