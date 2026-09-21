https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/borsa-haftaya-dususle-basladi-1108907774.html

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,87 düşüşle 13.168,54 puandan başladı. Saat 10:00 sularında düşüş yüzde 2'yi aştı 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T13:07+0300

2026-09-21T13:07+0300

2026-09-21T13:07+0300

ekonomi̇

türkiye

borsa i̇stanbul

düşüş

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Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan tamamlamıştı.Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 115,88 puan ve yüzde 0,87 azalışla 13.168,54 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi de yüzde 2,62 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,21 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 9,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.Düşüş yüzde 2Saat 10:00 sularında BIST 100'deki düşüş yüzde 2'yi aştı.Küresel piyasalar, ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde yürütülecek görüşmelere ilişkin iyimserliklerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı.Tasfiye süresi de uzadıBu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tera-portfoyden-tasfiye-surecine-iliskin-aciklama-odeme-planini-nasil-olacak--1108857278.html

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