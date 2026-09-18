https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tera-portfoyden-tasfiye-surecine-iliskin-aciklama-odeme-planini-nasil-olacak--1108857278.html

Tera Portföy'den tasfiye sürecine ilişkin açıklama: Ödeme planını nasıl olacak?

Tera Portföy'den tasfiye sürecine ilişkin açıklama: Ödeme planını nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 6 yatırım fonuyla ilgili Tera Portföy açıklama yaptı. Şirket fon varlıklarının İş Bankası tarafından nakde... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T13:27+0300

2026-09-18T13:27+0300

2026-09-18T13:27+0300

ekonomi̇

türkiye i̇ş bankası

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

fon

tera portföy

tasfiye

ödeme

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Tera Portföy, SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 6 yatırım fonuna ilişkin yeni detayları açıkladı. Şirket, fon varlıklarının yetkilendirilen Türkiye İş Bankası tarafından nakde dönüştürüleceğini, yatırımcılara ödemelerin ise oluşturulacak ödeme planı doğrultusunda yapılacağını duyurdu. Fonların ödeme planını açıkladıTera Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/61 sayılı Bülteni kapsamında belirlenen tasfiye usul ve esaslarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, SPK kararı doğrultusunda Tera Portföy'ün kurucusu olduğu ve güncel SPK listesinde yer alan 6 yatırım fonunun tasfiye sürecinin Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.SPK'nın ilgili Tera Portföy fonları için Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi portföy saklayıcısı olarak görevlendirdiği ve tasfiye süreçlerini yürütmek üzere yetkilendirdiği bildirildi.2 iş günü içerisinde İş Bankası ile mutabakat sağlanacakBelirlenen esaslar kapsamında yatırımcıların fon katılma paylarına ilişkin kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Türkiye İş Bankası arasında mutabakatının yapılacağı aktarıldı.Açıklamaya göre tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini izleyen iki iş günü içinde yatırımcıların katılma paylarına ilişkin kayıtların MKK ile Türkiye İş Bankası arasında mutabakatı tamamlanacak. Fonların finansal varlıklarının saklanmasına ilişkin hesap geçişleri ile fon işlemlerinden doğan borç, alacak ve gider mutabakatlarının ise SPK kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanması planlanıyor.Tera Portföy, kendi sorumlulukları kapsamında gerekli bilgi, belge ve operasyonel desteği sağlayarak sürecin ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülmesine katkı sunacağını bildirdi.Banka tarafından varlıklar nakde dönüştürülecekAçıklamada, fon portföylerindeki varlıkların yatırımcı menfaatleri, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek yetkilendirilen banka tarafından nakde dönüştürüleceği belirtildi.Yatırımcılara yapılacak ödemelerin ise SPK tarafından belirlenen esaslar ve saklamacı bankanın oluşturacağı ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirileceği kaydedildi. Tera Portföy, tasfiye kapsamındaki fonlarda TEFAS üzerinden verilmiş ancak gerçekleştirilememiş iade talimatlarından kaynaklanan tutarların da Kurul kararı doğrultusunda fon hesabına borç olarak kaydedileceğini açıkladı. Bu tutarların tasfiye sürecinde yaratılan nakitten öncelikli olarak ödeneceği bildirildi.Tasfiye için süre açıklandıSPK kararı uyarınca tasfiye kapsamındaki fonlarda TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden de katılma payı alım ve iade talimatlarının gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Tera Portföy, yatırımcıların işlem ve ödeme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerinde ilgili fonların KAP sayfalarında yayımlanan açıklamaları esas almalarının önem taşıdığını vurguladı. Açıklamaya göre tasfiye için SPK tarafından belirlenen süre, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününe kadar olacak.SPK'nın uygun görmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.Ödemeler nasıl yapılacak? Tera Portföy, söz konusu sürenin tüm yatırımcılara aynı tarihte ödeme yapılacağı anlamına gelmediğinin de altını çizdi. Ödemelerin fon varlıklarının nakde dönüşmesi ve yetkilendirilen bankanın oluşturacağı ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi.TASFİYE KAPSAMINDAKİ 6 TERA PORTFÖY FONUSPK'nın güncellenen listesinde yer alan Tera Portföy fonları şöyle sıralandı:Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY)Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (DOH)Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (T3B)REKLAMTera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF)Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2)Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu (TLV)Açıklamada, bu 6 fonun tasfiye sürecinin belirtilen esaslar çerçevesinde yürütüleceği kaydedildi.Tasfiye listesinde yer almayan fonlar ne olacak?Tasfiye listesinde yer almayan ancak SPK kararı kapsamında TEFAS'ta alım ve satıma kapatılan Tera Portföy fonlarında ise mevcut işlem kısıtlarının devam ettiği belirtildi.Bu fonlarda da SPK kararı uyarınca TEFAS dışındaki kanallardan katılma payı iade talimatlarının gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi. Tera Portföy, yatırımcıların doğru ve güncel bilgiye erişimini temel sorumluluk olarak gördüğünü belirterek, kapsamdaki fonların güncel listesi, tasfiye esasları ve sürece ilişkin gelişmeler için SPK'nın 2026/61 sayılı Bülteni ile ilgili fonların KAP duyurularının temel başvuru kaynakları olduğunu bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bakan-gurlek-duyurdu-fon-yonetim-kurulu-baskan-ve-uyeleri-dahil-4-tutuklama-1108847224.html

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türkiye i̇ş bankası, spk, sermaye piyasası kurulu (spk), fon, tera portföy, tasfiye, ödeme