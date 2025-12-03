https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/turk-dizilerinin-gozde-yalisi-satisa-cikti-245-milyon-dolar-isteniyor-1101513937.html
Türk dizilerinin gözde yalısı satışa çıktı: 24.5 milyon dolar isteniyor
Türk dizilerinin gözde yalısı satışa çıktı: 24.5 milyon dolar isteniyor
Sputnik Türkiye
Birçok Türk dizisine ev sahipliği yapan ünlü Bahai Yalısı 24.5 milyon dolardan satışa çıkarıldı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T16:08+0300
2025-12-03T16:08+0300
2025-12-03T16:08+0300
yaşam
i̇stanbul boğazı
yalı
i̇ntikam
sandık kokusu
kanlıca
bahai yalısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/01/1056882854_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e0719ed64ce321943c80c78d16f02626.jpg
İstanbul'un sayılı yalıları arasında yer alan ünlü Bahai Yalısı 24.5 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Kanlıca Koyu'ndaki yalı bin metrekare arsa içinde 486 metrekare kullanım alanına sahip. Tarihi yalı, İntikam, Sandık Kokusu, Küçük Sırlar gibi birçok diziye de ev sahipliği yapmıştı. Şeyhülislam Mehmet Bahai Efendi tarafından yaptırıldıHürriyet'in haberine göre, İstanbul Boğazı’nın en güzel yalılarından Kanlıca Koyu’ndaki ünlü Bahai Yalısı, 24.5 milyon dolardan satışa çıkarıldı. İstanbul Ansiklopedisi’nin kayıtlarına göre yalı, Osmanlı padişahlarından IV. Murat’ın Şeyhülislamlarından Mehmet Bahai Efendi tarafından yaptırıldı. Bir dönem dizilerin vazgeçilmez mekânı olan ve iş insanı Özer Benardete'nin sahibi olduğu yalı bin metrekare arsa içinde 486 metrekare kullanım alanına sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/reha-muhtar-istanbul-bogazina-nazir-yalisini-satisa-cikardi-fiyati-sosyal-medyada-gundem-oldu-1099910859.html
i̇stanbul boğazı
kanlıca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/01/1056882854_160:0:808:486_1920x0_80_0_0_7889b63a4473d96b2c56042cee52c0d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul boğazı, yalı, i̇ntikam, sandık kokusu, kanlıca, bahai yalısı
i̇stanbul boğazı, yalı, i̇ntikam, sandık kokusu, kanlıca, bahai yalısı
Türk dizilerinin gözde yalısı satışa çıktı: 24.5 milyon dolar isteniyor
Birçok Türk dizisine ev sahipliği yapan ünlü Bahai Yalısı 24.5 milyon dolardan satışa çıkarıldı.
İstanbul'un sayılı yalıları arasında yer alan ünlü Bahai Yalısı 24.5 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Kanlıca Koyu'ndaki yalı bin metrekare arsa içinde 486 metrekare kullanım alanına sahip. Tarihi yalı, İntikam, Sandık Kokusu, Küçük Sırlar gibi birçok diziye de ev sahipliği yapmıştı.
Şeyhülislam Mehmet Bahai Efendi tarafından yaptırıldı
Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Boğazı’nın en güzel yalılarından Kanlıca Koyu’ndaki ünlü Bahai Yalısı, 24.5 milyon dolardan satışa çıkarıldı. İstanbul Ansiklopedisi’nin kayıtlarına göre yalı, Osmanlı padişahlarından IV. Murat’ın Şeyhülislamlarından Mehmet Bahai Efendi tarafından yaptırıldı.
Bir dönem dizilerin vazgeçilmez mekânı olan ve iş insanı Özer Benardete'nin sahibi olduğu yalı bin metrekare arsa içinde 486 metrekare kullanım alanına sahip.