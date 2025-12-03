Türkiye
Türk dizilerinin gözde yalısı satışa çıktı: 24.5 milyon dolar isteniyor
Türk dizilerinin gözde yalısı satışa çıktı: 24.5 milyon dolar isteniyor
Birçok Türk dizisine ev sahipliği yapan ünlü Bahai Yalısı 24.5 milyon dolardan satışa çıkarıldı.

Birçok Türk dizisine ev sahipliği yapan ünlü Bahai Yalısı 24.5 milyon dolardan satışa çıkarıldı.
İstanbul'un sayılı yalıları arasında yer alan ünlü Bahai Yalısı 24.5 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Kanlıca Koyu'ndaki yalı bin metrekare arsa içinde 486 metrekare kullanım alanına sahip. Tarihi yalı, İntikam, Sandık Kokusu, Küçük Sırlar gibi birçok diziye de ev sahipliği yapmıştı.

Şeyhülislam Mehmet Bahai Efendi tarafından yaptırıldı

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Boğazı’nın en güzel yalılarından Kanlıca Koyu’ndaki ünlü Bahai Yalısı, 24.5 milyon dolardan satışa çıkarıldı. İstanbul Ansiklopedisi’nin kayıtlarına göre yalı, Osmanlı padişahlarından IV. Murat’ın Şeyhülislamlarından Mehmet Bahai Efendi tarafından yaptırıldı.
Bir dönem dizilerin vazgeçilmez mekânı olan ve iş insanı Özer Benardete'nin sahibi olduğu yalı bin metrekare arsa içinde 486 metrekare kullanım alanına sahip.
