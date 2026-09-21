https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/bitcoin-ocak-ayindan-bu-yana-en-yuksek-seviyeyi-gordu-85-bin-dolari-asti-kripto-kisi-bitti-mi--1108910258.html

Bitcoin ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü: 85 bin doları aştı, 'kripto kışı' bitti mi?

Bitcoin ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü: 85 bin doları aştı, 'kripto kışı' bitti mi?

Sputnik Türkiye

Bitcoin, pazartesi günü 85 bin doların üzerine çıkarak 29 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte detaylar...

2026-09-21T15:21+0300

2026-09-21T15:21+0300

2026-09-21T15:23+0300

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Bitcoin, son günlerdeki sert yükselişini sürdürerek pazartesi günü 85 bin dolar seviyesini aştı.CoinMetrics verilerine göre Bitcoin, ABD Doğu Yakası saatiyle 06.35'te (TSİ ile 13.35'te) yaklaşık 84 bin 256 dolardan işlem gördü ve yüzde 3.8 civarında yükseldi. Kripto para gün içinde 85 bin 229 dolara kadar çıkarak ocak ayının sonlarından bu yana en yüksek seviyesini gördü.Bitcoin'in 29 Ocak'tan bu yana ilk kez 85 bin doların üzerine çıkması, yatırımcıların dijital varlıklarda 2025'te başlayan düşüş döneminin sona erip ermediğini değerlendirdiği bir döneme denk geldi.'Kripto kışı sona erdi'Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, Amerika merkezli CNBC'ye yaptığı değerlendirmede "kripto kışının" sona erdiğini düşündüğünü söyledi.Hougan, "Bunun sona erdiğini düşünüyorum, kripto baharı geldi ve tomurcuklar açıyor" ifadelerini kullandı.90 bin dolar hedefiBTIG analistleri ise pazar günü yayımladıkları değerlendirmede Bitcoin'in 75 bin dolar seviyesini koruması halinde yükseliş eğilimindeki yatırımcıların 82 bin dolar seviyesini aşarak 90 bin dolara doğru ilerlemeyi hedefleyebileceğini belirtti.

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