https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/barisin-binlerce-yillik-izi-anadoludan-cikti-kades-baris-anlasmasinin-nushalarindan-biri-oldugu-1108907279.html
Barışın binlerce yıllık izi Anadolu'dan çıktı: Kades Barış Anlaşması'nın nüshalarından biri olduğu tespit edildi
Barışın binlerce yıllık izi Anadolu'dan çıktı: Kades Barış Anlaşması'nın nüshalarından biri olduğu tespit edildi
Sputnik Türkiye
Çorum Hattuşa'daki kazılarda bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kades Barış Anlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu tespit edildi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T12:58+0300
2026-09-21T12:58+0300
2026-09-21T12:58+0300
türki̇ye
mehmet nuri ersoy
kazı
arkeolojik kazı
hattuşa
çorum
kadeş barış anlaşması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/15/1108906894_0:85:1600:985_1920x0_80_0_0_83e6dd574173c0f5d6853338e48fea31.jpg
Çorum Hattuşa'daki Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının dünyadaki en eski yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Barışın binlerce yıllık izini Anadolu’nun toprağında bulduk" diyerek duyurdu. Barış ve diplomasinin simgesiBakan Ersoy sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: Çorum Hattuşa’daki Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının, Kadeş Barış Antlaşması’nın nüshalarından birine ait olduğu bilimsel incelemelerle belirlendi. Yeni parça, antlaşmanın bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlerine ait satırlar içeriyor. İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler, binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. 21 Eylül Dünya Barış Günü’nde kamuoyuyla paylaştığımız bu kıymetli keşif, Anadolu’nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz. Bu önemli keşifte emeği geçen kazı ekibimizi ve bilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum."Kadeş Barış Anlaşması nedir?Kadeş Barış Antlaşması, MÖ 13. yüzyılda (yaklaşık MÖ 1269-1259) Hitit İmparatorluğu ile Mısır Krallığı arasına imzalanan tarihin bilinen ilk yazılı uluslararası barış anlaşmasıdır. Diplomasi ve uluslararası ilişkiler tarihinde eşit şartlarda imzalanan ilk belge kabul edilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/bogazin-en-pahali-yalisi-satiliyor-unlu-isim-alici-oldu-1108902388.html
türki̇ye
hattuşa
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/15/1108906894_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_7a30681af9820098145bff4f94ebbde3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet nuri ersoy, kazı, arkeolojik kazı, hattuşa, çorum, kadeş barış anlaşması
mehmet nuri ersoy, kazı, arkeolojik kazı, hattuşa, çorum, kadeş barış anlaşması
Barışın binlerce yıllık izi Anadolu'dan çıktı: Kades Barış Anlaşması'nın nüshalarından biri olduğu tespit edildi
Çorum Hattuşa'daki kazılarda bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kades Barış Anlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu tespit edildi.
Çorum Hattuşa'daki Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının dünyadaki en eski yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Barışın binlerce yıllık izini Anadolu’nun toprağında bulduk" diyerek duyurdu.
Barış ve diplomasinin simgesi
Bakan Ersoy sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
Çorum Hattuşa’daki Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının, Kadeş Barış Antlaşması’nın nüshalarından birine ait olduğu bilimsel incelemelerle belirlendi. Yeni parça, antlaşmanın bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlerine ait satırlar içeriyor. İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler, binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. 21 Eylül Dünya Barış Günü’nde kamuoyuyla paylaştığımız bu kıymetli keşif, Anadolu’nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz. Bu önemli keşifte emeği geçen kazı ekibimizi ve bilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum."
Kadeş Barış Anlaşması nedir?
Kadeş Barış Antlaşması, MÖ 13. yüzyılda (yaklaşık MÖ 1269-1259) Hitit İmparatorluğu ile Mısır Krallığı arasına imzalanan tarihin bilinen ilk yazılı uluslararası barış anlaşmasıdır. Diplomasi ve uluslararası ilişkiler tarihinde eşit şartlarda imzalanan ilk belge kabul edilir.