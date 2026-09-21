https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/barisin-binlerce-yillik-izi-anadoludan-cikti-kades-baris-anlasmasinin-nushalarindan-biri-oldugu-1108907279.html

Barışın binlerce yıllık izi Anadolu'dan çıktı: Kades Barış Anlaşması'nın nüshalarından biri olduğu tespit edildi

Barışın binlerce yıllık izi Anadolu'dan çıktı: Kades Barış Anlaşması'nın nüshalarından biri olduğu tespit edildi

Sputnik Türkiye

Çorum Hattuşa'daki kazılarda bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kades Barış Anlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu tespit edildi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T12:58+0300

2026-09-21T12:58+0300

2026-09-21T12:58+0300

türki̇ye

mehmet nuri ersoy

kazı

arkeolojik kazı

hattuşa

çorum

kadeş barış anlaşması

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Çorum Hattuşa'daki Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının dünyadaki en eski yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Barışın binlerce yıllık izini Anadolu’nun toprağında bulduk" diyerek duyurdu. Barış ve diplomasinin simgesiBakan Ersoy sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: Çorum Hattuşa’daki Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının, Kadeş Barış Antlaşması’nın nüshalarından birine ait olduğu bilimsel incelemelerle belirlendi. Yeni parça, antlaşmanın bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlerine ait satırlar içeriyor. İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler, binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. 21 Eylül Dünya Barış Günü’nde kamuoyuyla paylaştığımız bu kıymetli keşif, Anadolu’nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz. Bu önemli keşifte emeği geçen kazı ekibimizi ve bilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum."Kadeş Barış Anlaşması nedir?Kadeş Barış Antlaşması, MÖ 13. yüzyılda (yaklaşık MÖ 1269-1259) Hitit İmparatorluğu ile Mısır Krallığı arasına imzalanan tarihin bilinen ilk yazılı uluslararası barış anlaşmasıdır. Diplomasi ve uluslararası ilişkiler tarihinde eşit şartlarda imzalanan ilk belge kabul edilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/bogazin-en-pahali-yalisi-satiliyor-unlu-isim-alici-oldu-1108902388.html

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mehmet nuri ersoy, kazı, arkeolojik kazı, hattuşa, çorum, kadeş barış anlaşması