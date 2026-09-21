https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/adalar-belediye-baskanvekili-secimi-ertelendi-1108901498.html

Adalar Belediye Başkanvekili seçimi ertelendi

Adalar Belediye Başkanvekili seçimi ertelendi

Sputnik Türkiye

Adalar Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi, CHP’li üyelerin toplantıya katılmaması ve yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Medine Pamuk’un... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T10:56+0300

2026-09-21T10:56+0300

2026-09-21T10:56+0300

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seçim

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Adalar Belediye Meclisi’nde yapılması planlanan Belediye Başkanvekili seçimi, toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelendi.Meclis, Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekilini belirlemek üzere Taş Mektep’te toplandı. Ancak CHP’li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması üzerine seçim gerçekleştirilemedi.Fırat Durak’ın istifası gündeme geldiToplantının başında konuşan Yeni Parti Yerel Yönetimler yöneticisi Tarık Balyalı, cezaevinde tutuklu bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak’ın istifa ettiğini belirterek yerine yedek üyenin geçmesi için verdikleri dilekçelerin işleme alınmasını istedi.Meclisin yazı işleri yetkilileri ise söz konusu dilekçenin belediyeye verilmesi ve kararın İlçe Seçim Kurulu tarafından alınması gerektiğini belirtti.Bu gelişmenin ardından CHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmadı.Seçim 23 Eylül’e ertelendiToplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine Adalar Belediye Meclisi’nin 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da yeniden toplanacağı açıklandı.Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi için oy kullanma hakkına sahip 7 meclis üyesi bulunuyor. Üyelerin 4’ü CHP’li, 2’si AK Parti’li, 1’i ise bağımsız üyeden oluşuyor.Adalar Belediyesi’nde ne olmuştu?Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran’da tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.Soruşturma kapsamında Akpolat’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak’ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.Akpolat’ın tutuklanmasının ardından Adalar Belediye Meclisi, 27 Haziran’da başkanvekilini belirlemek üzere toplanmıştı. CHP’nin adayı Medine Pamuk, dördüncü turda 5 oy alarak belediye başkanvekili seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/adanada-5-buyuklugunde-deprem-5-ilde-hissedildi-1108897466.html

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adalar belediyesi, seçim, tarık balyalı, adalar, meclis, hüseyin yılmaz