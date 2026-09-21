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15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi
15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi
Sputnik Türkiye
Milli satranç sporcusu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı'nda elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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spor
yağız kaan erdoğmuş
türkiye satranç federasyonu
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15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdiTürkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki genç milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan’ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye giren Yağız Kaan, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcuyu tebrik etti.Büyük Usta (GM) ünvanı nedir?Büyükusta ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından seçkin satranç oyuncularına verilir. Dünya Şampiyonu dışında, Büyükusta bir satranç oyuncusunun ulaşabileceği en yüksek ünvandır.Satranç literatüründe genellikle GM (grand master) olarak kısaltılır. "Uluslararası Büyük Usta" için IGM kısaltması, genellikle eski literatürde, zaman zaman görülür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/satranc-tarihine-gecen-ediz-gurel-en-zorlandigim-mac-magnus-carlsen-ile-olandi-mucadele-ettigim-sey-1098007950.html
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yağız kaan erdoğmuş, türkiye satranç federasyonu, türkiye
yağız kaan erdoğmuş, türkiye satranç federasyonu, türkiye

15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi

09:17 21.09.2026 (güncellendi: 09:19 21.09.2026)
© Türkiye Satranç Federasyonu15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi
15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Türkiye Satranç Federasyonu
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Milli satranç sporcusu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı'nda elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.
15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki genç milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan’ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye giren Yağız Kaan, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcuyu tebrik etti.

Büyük Usta (GM) ünvanı nedir?

Büyükusta ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından seçkin satranç oyuncularına verilir. Dünya Şampiyonu dışında, Büyükusta bir satranç oyuncusunun ulaşabileceği en yüksek ünvandır.
Satranç literatüründe genellikle GM (grand master) olarak kısaltılır. "Uluslararası Büyük Usta" için IGM kısaltması, genellikle eski literatürde, zaman zaman görülür.
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