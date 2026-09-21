https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/15-yasindaki-buyukusta-yagiz-kaan-dunya-siralamasinda-ilk-20ye-girdi-1108899083.html
15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi
15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi
Sputnik Türkiye
Milli satranç sporcusu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı'nda elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T09:17+0300
2026-09-21T09:17+0300
2026-09-21T09:19+0300
spor
yağız kaan erdoğmuş
türkiye satranç federasyonu
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/15/1108898926_0:363:1280:1083_1920x0_80_0_0_f569dfcf71200ad9638ddae09bce36a8.jpg
15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdiTürkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki genç milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan’ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye giren Yağız Kaan, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcuyu tebrik etti.Büyük Usta (GM) ünvanı nedir?Büyükusta ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından seçkin satranç oyuncularına verilir. Dünya Şampiyonu dışında, Büyükusta bir satranç oyuncusunun ulaşabileceği en yüksek ünvandır.Satranç literatüründe genellikle GM (grand master) olarak kısaltılır. "Uluslararası Büyük Usta" için IGM kısaltması, genellikle eski literatürde, zaman zaman görülür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/satranc-tarihine-gecen-ediz-gurel-en-zorlandigim-mac-magnus-carlsen-ile-olandi-mucadele-ettigim-sey-1098007950.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/15/1108898926_0:243:1280:1203_1920x0_80_0_0_c3ec976558e2aa3b0b574c6b410a7102.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yağız kaan erdoğmuş, türkiye satranç federasyonu, türkiye
yağız kaan erdoğmuş, türkiye satranç federasyonu, türkiye
15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi
09:17 21.09.2026 (güncellendi: 09:19 21.09.2026)
Milli satranç sporcusu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı'nda elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.
15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki genç milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş
, Özbekistan’ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye giren Yağız Kaan, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcuyu tebrik etti.
Büyük Usta (GM) ünvanı nedir?
Büyükusta ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından seçkin satranç oyuncularına verilir. Dünya Şampiyonu dışında, Büyükusta bir satranç oyuncusunun ulaşabileceği en yüksek ünvandır.
Satranç literatüründe genellikle GM (grand master) olarak kısaltılır. "Uluslararası Büyük Usta" için IGM kısaltması, genellikle eski literatürde, zaman zaman görülür.