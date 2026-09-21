https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/15-yasindaki-buyukusta-yagiz-kaan-dunya-siralamasinda-ilk-20ye-girdi-1108899083.html

15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi

15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi

Sputnik Türkiye

Milli satranç sporcusu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı'nda elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T09:17+0300

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spor

yağız kaan erdoğmuş

türkiye satranç federasyonu

türkiye

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15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdiTürkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki genç milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan’ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye giren Yağız Kaan, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcuyu tebrik etti.Büyük Usta (GM) ünvanı nedir?Büyükusta ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından seçkin satranç oyuncularına verilir. Dünya Şampiyonu dışında, Büyükusta bir satranç oyuncusunun ulaşabileceği en yüksek ünvandır.Satranç literatüründe genellikle GM (grand master) olarak kısaltılır. "Uluslararası Büyük Usta" için IGM kısaltması, genellikle eski literatürde, zaman zaman görülür.

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yağız kaan erdoğmuş, türkiye satranç federasyonu, türkiye