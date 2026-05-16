Yeni düzenleme gündemde: Okullar da veli adına randevu oluşturabilecek

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla Veli Randevu Sisteminin kapsamını genişletti. Yeni... 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T11:24+0300

Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde okullarda yaşanan olayların ardından öğretmen-veli görüşmelerine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırı olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamalar sonrası, Veli Randevu Sistemi için kapsamlı çalışma başlatıldı.Bakanlık, sistemin daha güvenli, kontrollü ve planlı hale getirilmesini hedefliyor.Okullar da veli adına randevu oluşturabilecekYeni düzenlemenin en dikkat çeken değişikliği, okulların gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek olması oldu.Eski sistemde yalnızca veliler, e-Devlet bilgileriyle “okulrandevu.meb.gov.tr” adresi üzerinden öğretmenlerin uygunluk durumuna göre randevu oluşturabiliyordu.Yeni sistemle birlikte süreç;adımlarından oluşmaya devam edecek ancak başvuru kanalları genişletilecek.Randevu i̇çin yeni kanallar devreye girecekMEB’in yeni uygulamasına göre veliler artık yalnızca internet sitesi üzerinden değil, farklı platformlar aracılığıyla da randevu oluşturabilecek.Buna göre süreç:üzerinden de yürütülebilecek.Yeni sistemde velilere SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak.Bakanlık görüşmeleri takip edebilecekDüzenleme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturulan randevuların gerçekleşip gerçekleşmediğini takip edebileceği belirtildi.Ayrıca görüşmelerin içeriği, konu başlığı düzeyinde sistem üzerinden izlenebilecek.Bu adımın özellikle okul güvenliği ve iletişim süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesi amacıyla planlandığı ifade ediliyor.Çevrim i̇çi görüşme dönemi geliyorMEB, çalışan ya da zamanı kısıtlı olan veliler için yeni bir uygulamayı daha sisteme entegre etmeye hazırlanıyor.Bu kapsamda BiP altyapısı üzerinden öğretmen ve velilerin çevrim içi görüşme yapabilmesine imkan sağlanacak.Bakanlık, böylece velilerin öğrencilerin eğitim süreçlerine daha aktif katılım göstermesini hedefliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

