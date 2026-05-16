Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/yeni-duzenleme-gundemde-okullar-da-veli-adina-randevu-olusturabilecek-1105780655.html
Yeni düzenleme gündemde: Okullar da veli adına randevu oluşturabilecek
Yeni düzenleme gündemde: Okullar da veli adına randevu oluşturabilecek
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla Veli Randevu Sisteminin kapsamını genişletti. Yeni... 16.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-16T11:24+0300
2026-05-16T11:24+0300
türki̇ye
veli
randevu
milli eğitim bakanlığı (meb)
kahramanmaraş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c5f9428bbff032a29d1a5cc256c2afb.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde okullarda yaşanan olayların ardından öğretmen-veli görüşmelerine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırı olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamalar sonrası, Veli Randevu Sistemi için kapsamlı çalışma başlatıldı.Bakanlık, sistemin daha güvenli, kontrollü ve planlı hale getirilmesini hedefliyor.Okullar da veli adına randevu oluşturabilecekYeni düzenlemenin en dikkat çeken değişikliği, okulların gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek olması oldu.Eski sistemde yalnızca veliler, e-Devlet bilgileriyle “okulrandevu.meb.gov.tr” adresi üzerinden öğretmenlerin uygunluk durumuna göre randevu oluşturabiliyordu.Yeni sistemle birlikte süreç;adımlarından oluşmaya devam edecek ancak başvuru kanalları genişletilecek.Randevu i̇çin yeni kanallar devreye girecekMEB’in yeni uygulamasına göre veliler artık yalnızca internet sitesi üzerinden değil, farklı platformlar aracılığıyla da randevu oluşturabilecek.Buna göre süreç:üzerinden de yürütülebilecek.Yeni sistemde velilere SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak.Bakanlık görüşmeleri takip edebilecekDüzenleme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturulan randevuların gerçekleşip gerçekleşmediğini takip edebileceği belirtildi.Ayrıca görüşmelerin içeriği, konu başlığı düzeyinde sistem üzerinden izlenebilecek.Bu adımın özellikle okul güvenliği ve iletişim süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesi amacıyla planlandığı ifade ediliyor.Çevrim i̇çi görüşme dönemi geliyorMEB, çalışan ya da zamanı kısıtlı olan veliler için yeni bir uygulamayı daha sisteme entegre etmeye hazırlanıyor.Bu kapsamda BiP altyapısı üzerinden öğretmen ve velilerin çevrim içi görüşme yapabilmesine imkan sağlanacak.Bakanlık, böylece velilerin öğrencilerin eğitim süreçlerine daha aktif katılım göstermesini hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/yemek-parasi-duzenlemesi-degisti-sgkdan-calisanlara-ve-isverenlere-yeni-avantaj-1105778675.html
türki̇ye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f85117a5949f802ce8139d6beba24d99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
veli, randevu, milli eğitim bakanlığı (meb), kahramanmaraş
veli, randevu, milli eğitim bakanlığı (meb), kahramanmaraş

Yeni düzenleme gündemde: Okullar da veli adına randevu oluşturabilecek

11:24 16.05.2026
© AAÖğrenci ara tatil
Öğrenci ara tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla Veli Randevu Sisteminin kapsamını genişletti. Yeni düzenlemeyle okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek, velilere SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde okullarda yaşanan olayların ardından öğretmen-veli görüşmelerine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırı olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamalar sonrası, Veli Randevu Sistemi için kapsamlı çalışma başlatıldı.
Bakanlık, sistemin daha güvenli, kontrollü ve planlı hale getirilmesini hedefliyor.

Okullar da veli adına randevu oluşturabilecek

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken değişikliği, okulların gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek olması oldu.
Eski sistemde yalnızca veliler, e-Devlet bilgileriyle “okulrandevu.meb.gov.tr” adresi üzerinden öğretmenlerin uygunluk durumuna göre randevu oluşturabiliyordu.
Yeni sistemle birlikte süreç;
randevu oluşturma,
okul onayı,
görüşme
adımlarından oluşmaya devam edecek ancak başvuru kanalları genişletilecek.

Randevu i̇çin yeni kanallar devreye girecek

MEB’in yeni uygulamasına göre veliler artık yalnızca internet sitesi üzerinden değil, farklı platformlar aracılığıyla da randevu oluşturabilecek.
Buna göre süreç:
e-Okul VBS Mobil,
BiP içerisindeki Okul-Veli Asistanı (OVA),
MEBİM
üzerinden de yürütülebilecek.
Yeni sistemde velilere SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak.

Bakanlık görüşmeleri takip edebilecek

Düzenleme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturulan randevuların gerçekleşip gerçekleşmediğini takip edebileceği belirtildi.
Ayrıca görüşmelerin içeriği, konu başlığı düzeyinde sistem üzerinden izlenebilecek.
Bu adımın özellikle okul güvenliği ve iletişim süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesi amacıyla planlandığı ifade ediliyor.

Çevrim i̇çi görüşme dönemi geliyor

MEB, çalışan ya da zamanı kısıtlı olan veliler için yeni bir uygulamayı daha sisteme entegre etmeye hazırlanıyor.
Bu kapsamda BiP altyapısı üzerinden öğretmen ve velilerin çevrim içi görüşme yapabilmesine imkan sağlanacak.
Bakanlık, böylece velilerin öğrencilerin eğitim süreçlerine daha aktif katılım göstermesini hedefliyor.
Yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
EKONOMİ
Yemek parası düzenlemesi değişti: SGK’dan çalışanlara ve işverenlere yeni avantaj
09:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала