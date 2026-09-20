https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/uc-gunluk-oylamanin-ardindan-5-parti-rusya-devlet-dumasina-girmeye-hazirlaniyor-1108895196.html

Üç günlük oylamanın ardından 5 parti Rusya Devlet Duması'na girmeye hazırlanıyor

Üç günlük oylamanın ardından 5 parti Rusya Devlet Duması'na girmeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonu (CEC) tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre 5 parti dumaya girmeye... 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T22:59+0300

2026-09-20T22:59+0300

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Rusya'da Merkez Seçim Komisyonu (CEC) tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre beş partinin parti listeleri aracılığıyla Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması'na girmesi öngörülüyor. Rusya vatandaşları, cuma günü başlayan ve 3 gün devam eden süreçte Devlet Duması milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitti.Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun ön sonuçları 21 Eylül'de açıklanacak; nihai resmi sonuçların ise 25 Eylül'den önce duyurulması beklenmiyor. Oyların yüzde 20'sinden fazlasının sayılmasının ardından Dmitry Medvedev lideriğindeki Birleşik Rusya partisinin seçimi yüzde 57.1'lik bir oranla kazanması bekleniyor. KPRF (Komünist Parti) yüzde 14.01 ile ikinci sırada yer alırken, onu yüzde 9.32 ile Liberal Demokrat Partisi yüzde 7.93 ile Yeni İnsanlar Partisi ve yüzde 5.13 ile Adil Rusya partisi izliyor. Yüzde 5'lik seçim barajının altında kalan partiler ise Emekliler Partisi, Yeşiller, Rusya Komünistleri, Rodina (Anavatan) ve Doğrudan Demokrasi Partisi oldu.Seçimler kapsamında farklı seviyelerde 2 bin 200’den fazla kampanya yürütülürken; ülke genelinde toplam 20 bin 700 milletvekili ve yerel idare yöneticisi belirlenecek.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada Devlet Duması seçimlerini ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti.

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