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İtalya'da okullara yeni düzenleme: Peçe yasağı ve yabancı öğrenci sınırı
İtalya'da okullara yeni düzenleme: Peçe yasağı ve yabancı öğrenci sınırı
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda burka ve nikabın yasaklanacağını, sınıflardaki yabancı öğrenci sayısına ise üst sınır getirileceğini açıkladı... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
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İtalya hükümeti, okullarda yüzü kapatan kıyafetlerin yasaklanması ve sınıflardaki yabancı öğrenci sayısının sınırlandırılması için düzenleme hazırlıyor. Başbakan Giorgia Meloni, planın ayrıntılarını partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin gençlik kolunun yıllık etkinliğinde açıkladı.Sınıflara yabancı öğrenci sınırıMeloni, düzenlemenin yakında Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek sınıf başına düşen yabancı öğrenci sayısı için yasal bir üst sınır getirileceğini söyledi.Düzenleme ayrıca okul sistemine uyum sağlamakta ciddi zorluk yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerinin İtalyanca öğrenmesini öngörüyor.Meloni, sınıfta İtalyanca bilmeyen az sayıda öğrenci olması halinde bu öğrencilerin öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının yardımıyla dili daha kolay öğrenebileceğini belirtti. İtalyanca bilmeyen öğrencilerin sınıfta çoğunluğu oluşturmasının ise entegrasyonu zorlaştıracağını söyledi.Meloni, sınıflardaki yabancı öğrenci sayısına getirilecek üst sınırın kaç olacağını açıklamadı.Araştırma kuruluşu Fondazione ISMU'nun verilerine göre İtalyan vatandaşı olmayan öğrenciler, ülkedeki okullara kayıtlı öğrencilerin yüzde 11.6'sını oluşturuyor. Okullarda burka ve nikab yasaklanacakHazırlanan düzenlemeyle burka ve nikabın okullarda yasaklanması planlanıyor.Orta Akdeniz'deki konumu nedeniyle Avrupa'daki göç hareketlerinden yoğun şekilde etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da göçmenlerin entegrasyonu uzun süredir siyasi ve toplumsal tartışmalar arasında yer alıyor.Özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerden gelen göçmenlerin entegrasyonu ile dini semboller, vatandaşlık kuralları, kültürel uyum ve göç politikaları kamuoyundaki tartışmaların başlıkları arasında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/sisiden-abd-ve-irana-cagri-kapsamli-anlasmaya-varilmali-1108892003.html
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giorgia meloni, i̇talya, yabancı öğrenci, okul, peçe
giorgia meloni, i̇talya, yabancı öğrenci, okul, peçe

İtalya'da okullara yeni düzenleme: Peçe yasağı ve yabancı öğrenci sınırı

18:01 20.09.2026
© AA / Riccardo De LucaGiorgia Meloni
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
© AA / Riccardo De Luca
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda burka ve nikabın yasaklanacağını, sınıflardaki yabancı öğrenci sayısına ise üst sınır getirileceğini açıkladı. Düzenleme yakında Bakanlar Kuruluna sunulacak.
İtalya hükümeti, okullarda yüzü kapatan kıyafetlerin yasaklanması ve sınıflardaki yabancı öğrenci sayısının sınırlandırılması için düzenleme hazırlıyor. Başbakan Giorgia Meloni, planın ayrıntılarını partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin gençlik kolunun yıllık etkinliğinde açıkladı.

Sınıflara yabancı öğrenci sınırı

Meloni, düzenlemenin yakında Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek sınıf başına düşen yabancı öğrenci sayısı için yasal bir üst sınır getirileceğini söyledi.
Düzenleme ayrıca okul sistemine uyum sağlamakta ciddi zorluk yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerinin İtalyanca öğrenmesini öngörüyor.
Meloni, sınıfta İtalyanca bilmeyen az sayıda öğrenci olması halinde bu öğrencilerin öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının yardımıyla dili daha kolay öğrenebileceğini belirtti. İtalyanca bilmeyen öğrencilerin sınıfta çoğunluğu oluşturmasının ise entegrasyonu zorlaştıracağını söyledi.
Meloni, sınıflardaki yabancı öğrenci sayısına getirilecek üst sınırın kaç olacağını açıklamadı.
Araştırma kuruluşu Fondazione ISMU'nun verilerine göre İtalyan vatandaşı olmayan öğrenciler, ülkedeki okullara kayıtlı öğrencilerin yüzde 11.6'sını oluşturuyor.

Okullarda burka ve nikab yasaklanacak

Hazırlanan düzenlemeyle burka ve nikabın okullarda yasaklanması planlanıyor.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Okula yüzünüz açık gitmelisiniz ve İtalya'da hiç kimse, gerçek veya sözde bir gelenek adına genç bir kadının kendisini gizlemesine karar veremez" dedi.
Orta Akdeniz'deki konumu nedeniyle Avrupa'daki göç hareketlerinden yoğun şekilde etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da göçmenlerin entegrasyonu uzun süredir siyasi ve toplumsal tartışmalar arasında yer alıyor.
Özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerden gelen göçmenlerin entegrasyonu ile dini semboller, vatandaşlık kuralları, kültürel uyum ve göç politikaları kamuoyundaki tartışmaların başlıkları arasında bulunuyor.
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