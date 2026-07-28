https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/galatasaray---venezia-macinin-ardindan-okan-buruk-en-onemli-olcu-villarreal-maci-olacak-1107587744.html

Galatasaray - Venezia maçının ardından Okan Buruk: 'En önemli ölçü Villarreal maçı olacak'

Galatasaray - Venezia maçının ardından Okan Buruk: 'En önemli ölçü Villarreal maçı olacak'

Sputnik Türkiye

İtalya ekibi Venezia'ya hazırlık maçında 3-0 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından basına açıklamalarda bulundu. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T07:24+0300

2026-07-28T07:24+0300

2026-07-28T07:24+0300

spor

okan buruk

leroy sane

davinson sanchez

galatasaray

villarreal

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Sarı Kırmızılı teknik adam Buruk, Avusturya'nın Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Hazırlık döneminde olduklarını belirten Buruk, "Bu karşılaşmalar bizim fiziksel anlamda gelişimimizi sağlayacak maçlar. Oyun olarak da tabii ki hep kazanmak istiyorsunuz. Bu tür müsabakaları da kazanmak istiyorsunuz ama son iki maçta hem oyun olarak hem de sonuç olarak çok istediğimizi veremedik. Bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular, bizimle 7 gündür çalışıyor. Tam yüzde yüz hazır değiller. Bugün belli bölümlerde rakibimize çok fazla pozisyon verdik. İlk yarının sonu ve ikinci yarının başı oyuna ortak olduğumuz bölümlerdi. Daha sonra bence maçın sonunu da çok iyi bitirmedik. Oyun olarak performansımızın altında kaldık. Takım olarak daha hazır değiliz." dedi.Oyuncularını daha hazır hale getirmeye çalıştığının altını çizen 52 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:"Oyun ve fiziksel açıdan daha hazır hale geleceğiz"Buruk, fiziksel olarak zamanla daha hazır hale geleceklerini dile getirdi.Oyuncuların fiziksel durumlarına değinen Buruk, "Aslında bu sabah da antrenman yaptık. Dün akşam da antrenman yaptık. O yüzden bu maçlar ve antrenmanlar bizim sezona hazır olmamız için önemli. Burada tabii ki oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz. Daha hazır değiller. Özellikle milli takımdan gelen oyuncuların daha geç gelmesi bizi bu anlamda zorluyor. Hazır olacağız. Oyun ve fiziksel açıdan daha hazır hale geleceğiz." diye konuştu.Buruk, sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Jankat Yılmaz'ın performansı hakkında görüşlerini de paylaşarak, "Ümraniyespor maçında Jankat'ı kullanmıştık. Diğer maçta ise Günay Güvenç'i kullandık. Bugün Jankat da bence oyun içerisinde iyi işler yaptı, önemli kurtarışlar yaptı. Zaman zaman top kayıpları oldu ama bu tür maçlarda denememiz gerekiyor. Adam adama baskıya gelen bir takıma karşı tabii ki oyun içerisinde oyuncuların hareketliliği çok önemli. Jankat'ın iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Zaten çok güvendiğimiz bir isim, çok iyi de bir sezon geçirdi. Performansından çok memnunum." ifadelerini kullandı.Hazırlık kampında birçok oyuncunun durumuna baktıklarını anlatan Buruk, şöyle devam etti:"Şu anda eksik olduğumuzu biliyoruz"Buruk, iyi transfer yapmak için bazen beklemek zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Başkanımız ve yönetim kurulumuz, transferlerin bir an önce yapılmasını isterdi. Ben de isterim. Üzerimizde baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Oyuncuların motivasyonu ve birlikteliği için tabii ki bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli. Burada da nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsanız bu zaman alıyor. Kolay olmuyor. Burada hem oyuncuyu ikna etmek gerekiyor hem kulübünü ikna etmek gerekiyor. Dünya futbolunda acayip yükselen bonservis fiyatları var. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en önemli takımlar büyük transferler yapıyor. Biz de transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu biliyoruz." şeklinde konuştu.Transfer konusunda herkesin sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Buruk, şunları söyledi:

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okan buruk, leroy sane, davinson sanchez, galatasaray, villarreal