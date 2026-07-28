Galatasaray - Venezia maçının ardından Okan Buruk: 'En önemli ölçü Villarreal maçı olacak'
© AA / Akın ÇeliktaşGalatasaray - Venezia
© AA / Akın Çeliktaş
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İtalya ekibi Venezia'ya hazırlık maçında 3-0 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından basına açıklamalarda bulundu.
Sarı Kırmızılı teknik adam Buruk, Avusturya'nın Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Hazırlık döneminde olduklarını belirten Buruk, "Bu karşılaşmalar bizim fiziksel anlamda gelişimimizi sağlayacak maçlar. Oyun olarak da tabii ki hep kazanmak istiyorsunuz. Bu tür müsabakaları da kazanmak istiyorsunuz ama son iki maçta hem oyun olarak hem de sonuç olarak çok istediğimizi veremedik. Bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular, bizimle 7 gündür çalışıyor. Tam yüzde yüz hazır değiller. Bugün belli bölümlerde rakibimize çok fazla pozisyon verdik. İlk yarının sonu ve ikinci yarının başı oyuna ortak olduğumuz bölümlerdi. Daha sonra bence maçın sonunu da çok iyi bitirmedik. Oyun olarak performansımızın altında kaldık. Takım olarak daha hazır değiliz." dedi.
© AA / Akın ÇeliktaşGalatasaray - Venezia
Galatasaray - Venezia
© AA / Akın Çeliktaş
Oyuncularını daha hazır hale getirmeye çalıştığının altını çizen 52 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:
"Lige hazırlanmak için önümüzde uzun bir süre var. Burada 3 gün daha çalışacağız. Yarın tek antrenman, daha sonra 2 gün çift antrenmanlarımız var. Burası bizim için yükleme kampı. Burada oyuncularımızın fiziksel kalitesini yükselteceğiz. Döndükten sonra da bir hazırlık maçına çıkacağız. Bizim için en önemli ölçü olacak maç bence Villarreal müsabakası olacak. Fiziksel olarak daha hazır olacağımız maç o olacak. Gelen oyuncu sayımız artıyor. Leroy Sane de 2 gün önce bize katıldı ama bugün o da maçın bir bölümünde oynamak istedi. 15-20 dakika onu oynattık. Diğer oyuncularımızı oynatmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızı zaman zaman kullandık. Bu bir hazırlık kampı. Bu hazırlık kampını sakatlık olmadan kapatmak önemli. Sonuçlara tabii ki üzülüyorum. Bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık."
"Oyun ve fiziksel açıdan daha hazır hale geleceğiz"
Buruk, fiziksel olarak zamanla daha hazır hale geleceklerini dile getirdi.
Oyuncuların fiziksel durumlarına değinen Buruk, "Aslında bu sabah da antrenman yaptık. Dün akşam da antrenman yaptık. O yüzden bu maçlar ve antrenmanlar bizim sezona hazır olmamız için önemli. Burada tabii ki oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz. Daha hazır değiller. Özellikle milli takımdan gelen oyuncuların daha geç gelmesi bizi bu anlamda zorluyor. Hazır olacağız. Oyun ve fiziksel açıdan daha hazır hale geleceğiz." diye konuştu.
Buruk, sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Jankat Yılmaz'ın performansı hakkında görüşlerini de paylaşarak, "Ümraniyespor maçında Jankat'ı kullanmıştık. Diğer maçta ise Günay Güvenç'i kullandık. Bugün Jankat da bence oyun içerisinde iyi işler yaptı, önemli kurtarışlar yaptı. Zaman zaman top kayıpları oldu ama bu tür maçlarda denememiz gerekiyor. Adam adama baskıya gelen bir takıma karşı tabii ki oyun içerisinde oyuncuların hareketliliği çok önemli. Jankat'ın iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Zaten çok güvendiğimiz bir isim, çok iyi de bir sezon geçirdi. Performansından çok memnunum." ifadelerini kullandı.
Hazırlık kampında birçok oyuncunun durumuna baktıklarını anlatan Buruk, şöyle devam etti:
"Antrenmanda oyuncularımızı görmeye çalışıyoruz ama aşağı yukarı yabancı oyuncularda neler yapacağımız belli. Burada kafamızda düşündüğümüz şeyler var. Çok esneme şansımızın olmadığı yabancı kuralı var. Bu yabancı kuralı bizi tabii ki transferde de zorlayan unsurlardan biri. Oyuncularımız, ağır antrenmanların üzerine buraya çıkıyor. O yüzden bazen o performanslar sizi yanıltabilir. Hazırlık maçlarındaki performanslar sizi yanıltabilir. Taze bir şekilde sahaya çıksalar, başka bir şey konuşabiliriz. Burada zaten yüksek antrenman temposuyla birlikte maçlara çıkıyorlar. O yüzden tam olarak istediklerini yapamayan oyuncularımız da var. Kafamızda tabii ki bir taslak var. Yani yabancı oyuncularla ilgili düşüncelerimiz net."
© AA / Akın ÇeliktaşGalatasaray - Venezia
Galatasaray - Venezia
© AA / Akın Çeliktaş
"Şu anda eksik olduğumuzu biliyoruz"
Buruk, iyi transfer yapmak için bazen beklemek zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Başkanımız ve yönetim kurulumuz, transferlerin bir an önce yapılmasını isterdi. Ben de isterim. Üzerimizde baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Oyuncuların motivasyonu ve birlikteliği için tabii ki bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli. Burada da nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsanız bu zaman alıyor. Kolay olmuyor. Burada hem oyuncuyu ikna etmek gerekiyor hem kulübünü ikna etmek gerekiyor. Dünya futbolunda acayip yükselen bonservis fiyatları var. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en önemli takımlar büyük transferler yapıyor. Biz de transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu biliyoruz." şeklinde konuştu.
Transfer konusunda herkesin sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Buruk, şunları söyledi:
"Bu konuda baskının olması gayet normal. Gazetecilerin de bunları yazması gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bu ne kadar erken olursa o kadar bizim için iyi. 14 Ağustos'ta Trendyol Süper Lig başlıyor. Bence en önemli mesele doğru oyuncuları almamız. Hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hem lige hazır bir şekilde iyi bir kadromuzun olması gerekiyor. Bunun sıkıntısını hazırlık maçlarında yaşıyoruz. Wilfried Singo, şu anda sakat. Davinson Sanchez, daha bize katılmadı. Bazı bölgelerde eksiğimiz var. Transferleri de en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili benim hiçbir şüphem yok. Benim şüphem olsa burada en mutsuz insan ben olurum. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok."