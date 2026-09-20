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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, hastaneye kaldırıldı
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, hastanede tedavi altına alındı. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T13:48+0300
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i̇zmir
belediye başkanı
burhan özfatura
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, hastaneye kaldırıldı.Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özfatura'nın, dün sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
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türki̇ye
i̇zmir
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i̇zmir, belediye başkanı, burhan özfatura
i̇zmir, belediye başkanı, burhan özfatura

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, hastaneye kaldırıldı

13:48 20.09.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
© AA
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İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, hastanede tedavi altına alındı.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, hastaneye kaldırıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özfatura'nın, dün sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sayın Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir. Sayın Burhan Özfatura'nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte, tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."
Göz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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