https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/eski-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-ozfatura-hastaneye-kaldirildi-1108890952.html
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, hastaneye kaldırıldı
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, hastanede tedavi altına alındı. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T13:48+0300
2026-09-20T13:48+0300
2026-09-20T13:48+0300
türki̇ye
i̇zmir
belediye başkanı
burhan özfatura
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, hastaneye kaldırıldı.Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özfatura'nın, dün sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/uzmanlar-uyardi-kalp-krizi-ve-felc-riskinin-isareti-yuzunuzde-ortaya-cikabilir-1108748464.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, belediye başkanı, burhan özfatura
i̇zmir, belediye başkanı, burhan özfatura
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, hastanede tedavi altına alındı.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, hastaneye kaldırıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özfatura'nın, dün sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sayın Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir. Sayın Burhan Özfatura'nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte, tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."