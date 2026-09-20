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Tarihi skor: Fenerbahçe Eyüpspor’u 8-0 yendi
Tarihi skor: Fenerbahçe Eyüpspor’u 8-0 yendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti. Sarı lacivertliler Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Eyüpspor’u 8-0 yendi. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-20T20:06+0300
fenerbahçe
spor
eyüpspor
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek milli araya moralli girdi.Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti.Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın görevde olduğu 2023-2024 sezonunun 19. haftasında iç sahada oynanan Konyaspor mücadelesini 7-1 kazanırken, o maçta da ilk 45 dakikayı 5-0 önde tamamlamıştı.10 Ocak 2024 tarihinde oynanan o maçtan 2.5 sezon sonra sarı-lacivertli ekip yine bir maçın ilk 45 dakikasını 5-0 önde tamamlamayı başardı.Muric'ten dört dörtlük performansıEyüpspor karşısında farklı kazanan Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muric, attığı 4 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.Maçın 7. dakikasında farkı 2'ye çıkaran Muric, 21. dakikada skoru 3-0 yapan isim oldu. İkinci yarıda da gollerini sürdüren Muric, 47 ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle farkın açılmasını sağladı.Eyüpspor karşısında 4 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.TÜMOSAN Konyaspor ve Samsunspor maçlarında da gol kaydeden deneyimli oyuncu, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.Muric, 69. dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.Son olarak geçen sezon İspanya LaLiga'da 17 Ocak 2026'da oynanan Mallorca-Athletic Bilbao mücadelesinde hat-trick yapan Muric, o tarihten sonra bir maçta en fazla gol kaydettiği mücadeleyi oynadı.Guendouzi bu sezon siftah yaptıFenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, Eyüpspor karşısında bu sezonki ilk golünü attı.Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12. resmi maçını oynayan Guendouzi, Eyüpspor mücadelesinde farkı 4'e çıkaran isim oldu.Fransız futbolcu en son geçen sezonun 25. haftasında iç sahada oynanan Samsunspor karşısında fileleri havalandırmıştı.İrfan Can Kahveci 476 gün sonra gol attıFenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında kaydettiği golle, sarı-lacivertli forma altında 476 gün sonra skor üretti.İrfan Can, son olarak 2024-2025 sezonunun son haftasında 31 Mayıs 2025'te oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında gol atmıştı.Geçen sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan ve devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, lacivert-beyazlı ekip adına da 2 gol kaydetmişti.
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fenerbahçe, eyüpspor
fenerbahçe, eyüpspor

Tarihi skor: Fenerbahçe Eyüpspor’u 8-0 yendi

20:04 20.09.2026 (güncellendi: 20:06 20.09.2026)
© AA / Ali AtmacaTrendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti. Sarı lacivertliler Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Eyüpspor’u 8-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek milli araya moralli girdi.
Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti.
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın görevde olduğu 2023-2024 sezonunun 19. haftasında iç sahada oynanan Konyaspor mücadelesini 7-1 kazanırken, o maçta da ilk 45 dakikayı 5-0 önde tamamlamıştı.
10 Ocak 2024 tarihinde oynanan o maçtan 2.5 sezon sonra sarı-lacivertli ekip yine bir maçın ilk 45 dakikasını 5-0 önde tamamlamayı başardı.

Muric'ten dört dörtlük performansı

Eyüpspor karşısında farklı kazanan Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muric, attığı 4 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.
Maçın 7. dakikasında farkı 2'ye çıkaran Muric, 21. dakikada skoru 3-0 yapan isim oldu. İkinci yarıda da gollerini sürdüren Muric, 47 ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle farkın açılmasını sağladı.
Eyüpspor karşısında 4 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.
TÜMOSAN Konyaspor ve Samsunspor maçlarında da gol kaydeden deneyimli oyuncu, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.
Muric, 69. dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.
Son olarak geçen sezon İspanya LaLiga'da 17 Ocak 2026'da oynanan Mallorca-Athletic Bilbao mücadelesinde hat-trick yapan Muric, o tarihten sonra bir maçta en fazla gol kaydettiği mücadeleyi oynadı.

Guendouzi bu sezon siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, Eyüpspor karşısında bu sezonki ilk golünü attı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12. resmi maçını oynayan Guendouzi, Eyüpspor mücadelesinde farkı 4'e çıkaran isim oldu.
Fransız futbolcu en son geçen sezonun 25. haftasında iç sahada oynanan Samsunspor karşısında fileleri havalandırmıştı.

İrfan Can Kahveci 476 gün sonra gol attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında kaydettiği golle, sarı-lacivertli forma altında 476 gün sonra skor üretti.
İrfan Can, son olarak 2024-2025 sezonunun son haftasında 31 Mayıs 2025'te oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında gol atmıştı.
Geçen sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan ve devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, lacivert-beyazlı ekip adına da 2 gol kaydetmişti.
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