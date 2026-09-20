https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/nato-avrupanin-dogu-kanadinda-olasi-bir-catismaya-haziriz-1108883085.html

NATO: Avrupa’nın doğu kanadında olası bir çatışmaya hazırız

NATO: Avrupa’nın doğu kanadında olası bir çatışmaya hazırız

Sputnik Türkiye

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, ittifak güçlerinin Avrupa’nın doğu kanadında yaşanabilecek olası bir çatışmaya hazır olduğunu... 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T00:26+0300

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2026-09-20T00:26+0300

dünya

nato

rusya

kuzey atlantik

avrupa

moskova

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NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Avrupa’nın doğu kanadında meydana gelebilecek olası bir çatışmaya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.Politico’nun aktardığına göre gazetecilere açıklamada bulunan Dragone, “İttifak hazır, teşkilat yapısı hazır, askerler ve silahlar hazır” ifadelerini kullandı.Dragone, NATO’nun bünyesindeki asker sayısını artırmaya devam ettiğini belirterek, birliklerin donanımını ve muharebe kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların kesintisiz sürdüğünü kaydetti.Rusya, son yıllarda NATO’nun ülkenin batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin benzeri görülmemiş ölçüde arttığına dikkat çekiyor. NATO ise bölgedeki girişimlerini “Rus saldırganlığını caydırma” amacıyla gerçekleştirdiğini savunuyor.Moskova, NATO’nun Avrupa’daki askeri varlığını ve kapasitesini artırmasından duyduğu endişeyi birçok kez dile getirmişti.

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