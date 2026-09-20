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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusya-savunma-bakanligi-kievde-ukrayna-ordusuna-ait-veri-merkezi-vuruldu-1108884040.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de Ukrayna ordusuna ait veri merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de Ukrayna ordusuna ait veri merkezi vuruldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait istihbarat verilerinin depolandığı bir veri... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T09:29+0300
2026-09-20T09:30+0300
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Kiev rejiminin Rusya'daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenlemeye devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun ağ ekipmanlarının işleyişini sağlayan, istihbarat verileri de dahil olmak üzere veri depolama, işleme ve iletim süreçlerinde kullanılan ‘B-Mobile’ isimli veri merkezinin vurulduğu bildirildi.Açıklamada ayrıca şu hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi:Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu operasyonlarda havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının kullanıldığını aktardı. Açıklamada, saldırıların karargahlar, üretim tesisleri ve depo alanlarını hedef aldığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusyadaki-secimlerin-son-gununde-moskovaya-yonelik-en-kapsamli-iha-saldirisi-1108883696.html
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rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de Ukrayna ordusuna ait veri merkezi vuruldu

09:29 20.09.2026 (güncellendi: 09:30 20.09.2026)
© SputnikRus süpersonik avcı-bombardıman uçağı Su-34
Rus süpersonik avcı-bombardıman uçağı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait istihbarat verilerinin depolandığı bir veri merkezinin hedef alındığı belirtildi.
Kiev rejiminin Rusya'daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun ağ ekipmanlarının işleyişini sağlayan, istihbarat verileri de dahil olmak üzere veri depolama, işleme ve iletim süreçlerinde kullanılan ‘B-Mobile’ isimli veri merkezinin vurulduğu bildirildi.
Açıklamada ayrıca şu hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi:
Kiev: ‘Flamingo’, ‘Neptun’, FP-7 ve FP-9 füzeleri için kontrol sistemleri üreten ‘Radionix’ işletmesi,
Kiev Bölgesi: Uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) için bileşenler ve kalkış destekleyicilerinin bulunduğu ‘Fire Point’ şirketine ait depo,
Odessa Bölgesi: ‘Nova Poshta’ lojistik merkezi ve askeri mühimmat taşıyan bir deniz gemisi.
Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu operasyonlarda havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının kullanıldığını aktardı. Açıklamada, saldırıların karargahlar, üretim tesisleri ve depo alanlarını hedef aldığı vurgulandı.
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’daki seçimlerin son gününde Moskova’ya yönelik en kapsamlı İHA saldırısı
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