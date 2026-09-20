https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusya-savunma-bakanligi-kievde-ukrayna-ordusuna-ait-veri-merkezi-vuruldu-1108884040.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de Ukrayna ordusuna ait veri merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de Ukrayna ordusuna ait veri merkezi vuruldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait istihbarat verilerinin depolandığı bir veri... 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T09:29+0300

2026-09-20T09:29+0300

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Kiev rejiminin Rusya'daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenlemeye devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun ağ ekipmanlarının işleyişini sağlayan, istihbarat verileri de dahil olmak üzere veri depolama, işleme ve iletim süreçlerinde kullanılan ‘B-Mobile’ isimli veri merkezinin vurulduğu bildirildi.Açıklamada ayrıca şu hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi:Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu operasyonlarda havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının kullanıldığını aktardı. Açıklamada, saldırıların karargahlar, üretim tesisleri ve depo alanlarını hedef aldığı vurgulandı.

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rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)