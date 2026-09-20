https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusya-ile-abd-arasinda-yeni-gorusme-bekleniyor-1108885738.html

Rusya ile ABD arasında yeni görüşme bekleniyor

Rusya ile ABD arasında yeni görüşme bekleniyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD temsilcilerinin iki ülke ilişkilerindeki sorunlu konuları ele almak üzere önümüzdeki haftalarda bir... 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T09:57+0300

2026-09-20T09:57+0300

2026-09-20T09:58+0300

dünya

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abd

sergey ryabkov

rusya dışişleri bakanlığı

görüşme

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile ABD temsilcileri arasında ikili ilişkilerdeki sorunlu konuların giderilmesine yönelik yeni bir görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleştirileceğini açıkladı.Sputnik’e konuşan Ryabkov, taraflar arasındaki müzakerelerin önümüzdeki haftalarda yapılmasının beklendiğini belirtti. Bu tür temasların artık düzenli bir nitelik kazandığına dikkat çeken Ryabkov, şu değerlendirmelerde bulundu:Ryabkov, Haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada, Moskova ile Washington arasında sorunlu konuların giderilmesine ilişkin diyaloğun durgunluk döneminde olduğunu, ancak uzmanlar düzeyinde istişarelerin mümkün olabileceğini ifade etmişti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke temsilcileri arasındaki yeni temasın tarihlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.

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rusya, abd, sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, görüşme