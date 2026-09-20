https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusya-ile-abd-arasinda-yeni-gorusme-bekleniyor-1108885738.html
Rusya ile ABD arasında yeni görüşme bekleniyor
Rusya ile ABD arasında yeni görüşme bekleniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD temsilcilerinin iki ülke ilişkilerindeki sorunlu konuları ele almak üzere önümüzdeki haftalarda bir... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T09:57+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
görüşme
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile ABD temsilcileri arasında ikili ilişkilerdeki sorunlu konuların giderilmesine yönelik yeni bir görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleştirileceğini açıkladı.Sputnik’e konuşan Ryabkov, taraflar arasındaki müzakerelerin önümüzdeki haftalarda yapılmasının beklendiğini belirtti. Bu tür temasların artık düzenli bir nitelik kazandığına dikkat çeken Ryabkov, şu değerlendirmelerde bulundu:Ryabkov, Haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada, Moskova ile Washington arasında sorunlu konuların giderilmesine ilişkin diyaloğun durgunluk döneminde olduğunu, ancak uzmanlar düzeyinde istişarelerin mümkün olabileceğini ifade etmişti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke temsilcileri arasındaki yeni temasın tarihlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusya-savunma-bakanligi-kievde-ukrayna-ordusuna-ait-veri-merkezi-vuruldu-1108884040.html
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rusya, abd, sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, görüşme
rusya, abd, sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, görüşme
Rusya ile ABD arasında yeni görüşme bekleniyor
09:57 20.09.2026 (güncellendi: 09:58 20.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD temsilcilerinin iki ülke ilişkilerindeki sorunlu konuları ele almak üzere önümüzdeki haftalarda bir araya geleceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile ABD temsilcileri arasında ikili ilişkilerdeki sorunlu konuların giderilmesine yönelik yeni bir görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleştirileceğini açıkladı.
Sputnik’e konuşan Ryabkov, taraflar arasındaki müzakerelerin önümüzdeki haftalarda yapılmasının beklendiğini belirtti. Bu tür temasların artık düzenli bir nitelik kazandığına dikkat çeken Ryabkov, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu görüşmelerin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ancak içerik açısından ilerleme temposu arzulananın ve beklenenin altında. Buna rağmen bu süreçten vazgeçmiyoruz ve ilerlemeye devam edeceğiz."
Ryabkov, Haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada, Moskova ile Washington arasında sorunlu konuların giderilmesine ilişkin diyaloğun durgunluk döneminde olduğunu, ancak uzmanlar düzeyinde istişarelerin mümkün olabileceğini ifade etmişti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke temsilcileri arasındaki yeni temasın tarihlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.