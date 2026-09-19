https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/alman-genelkurmay-baskani-breuer-nato-askeri-komitesinin-yeni-baskani-secildi-1108881288.html
Alman Genelkurmay Başkanı Breuer, NATO Askeri Komitesi'nin yeni başkanı seçildi
Alman Genelkurmay Başkanı Breuer, NATO Askeri Komitesi'nin yeni başkanı seçildi
Sputnik Türkiye
NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Dragone, Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer’in, NATO Askeri Komitesinin yeni başkanı seçildiğini duyurdu. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T19:51+0300
2026-09-19T19:51+0300
2026-09-19T19:51+0300
poli̇ti̇ka
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nato
almanya
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NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer’i tebrik etti.Breuer’in, Temmuz 2027’de görevi devralacağını belirten Cavo Dragone, "Askeri Komitenin tamamı adına ve şahsen en içten tebriklerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.Cavo Dragone, Breuer’in operasyonel tecrübesi, NATO’ya ilişkin bilgisi ve Alman Silahlı Kuvvetleri'ndeki liderliğinin İttifak’a katkı sağlayacağını belirtti.NATO ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Breuer’e 'Avrupa-Atlantik güvenliği açısından zorlu bir dönemde' güven duyduğunu kaydeden Cavo Dragone, görev devir sürecinde Askeri Komite ve Uluslararası Askeri Karargahın Breuer'e tam destek vereceğini bildirdi.İtalyan Amiral Cavo Dragone, 17 Ocak 2025’te Hollandalı Amiral Rob Bauer’den görevi devralarak NATO Askeri Komitesi Başkanlığına gelmişti. Breuer’in Temmuz 2027’de görevi devralmasıyla Cavo Dragone, başkanlık görevini yaklaşık 2.5 yıl yürütmüş olacak.NATO’nun en üst düzey askeri yetkilisi olan Askeri Komite Başkanı, NATO Genel Sekreterinin başlıca askeri danışmanı ve İttifak’ın askeri konulardaki üst düzey sözcüsü olarak görev yapıyor. Başkan, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarının ortak askeri tavsiyelerinin NATO’nun siyasi karar organlarına iletilmesinde de rol üstleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/orta-afrika-cumhuriyeti-rusya-ile-ekonomik-isbirligini-gelistirmeyi-hedefliyoruz-1108880693.html
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başkan, nato, almanya
Alman Genelkurmay Başkanı Breuer, NATO Askeri Komitesi'nin yeni başkanı seçildi
NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Dragone, Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer’in, NATO Askeri Komitesinin yeni başkanı seçildiğini duyurdu.
NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer’i tebrik etti.
Breuer’in, Temmuz 2027’de görevi devralacağını belirten Cavo Dragone, "Askeri Komitenin tamamı adına ve şahsen en içten tebriklerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.
Cavo Dragone, Breuer’in operasyonel tecrübesi, NATO’ya ilişkin bilgisi ve Alman Silahlı Kuvvetleri'ndeki liderliğinin İttifak’a katkı sağlayacağını belirtti.
NATO ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Breuer’e 'Avrupa-Atlantik güvenliği açısından zorlu bir dönemde' güven duyduğunu kaydeden Cavo Dragone, görev devir sürecinde Askeri Komite ve Uluslararası Askeri Karargahın Breuer'e tam destek vereceğini bildirdi.
İtalyan Amiral Cavo Dragone, 17 Ocak 2025’te Hollandalı Amiral Rob Bauer’den görevi devralarak NATO Askeri Komitesi Başkanlığına gelmişti. Breuer’in Temmuz 2027’de görevi devralmasıyla Cavo Dragone, başkanlık görevini yaklaşık 2.5 yıl yürütmüş olacak.
NATO’nun en üst düzey askeri yetkilisi olan Askeri Komite Başkanı, NATO Genel Sekreterinin başlıca askeri danışmanı ve İttifak’ın askeri konulardaki üst düzey sözcüsü olarak görev yapıyor. Başkan, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarının ortak askeri tavsiyelerinin NATO’nun siyasi karar organlarına iletilmesinde de rol üstleniyor.